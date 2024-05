A- A+

Cultura Renee Zellweger filma "Bridget Jones 4" com crianças que vivem filhos da personagem Comédia contará ainda com o retorno de Hugh Grant

Oito anos após o lançamento de "O bebê de Bridget Jones", Renee Zellweger retornará ao papel da divertida jornalista, cuja vida amorosa é sempre muito movimentada. No momento, a atriz vencedora do Oscar está rodando "Bridget Jones: mad about the boy", quarto longa da saga, em Londres, na Inglaterra.

A atriz foi flagrada rodando cenas do filme em um parque londrino, acompanhada de dois atores mirins que vivem os filhos da personagem. Na trama, Bridget luta para criar os filhos, Mabel e Billy, após a perda do companheiro, Mark Darcy (vivido por Colin Firth na trilogia original). Entre trabalho, família, amor e sexo com um homem de 30 anos, ela continua escrevendo seu diário, além de usar o então Twitter (hoje X).

"Bridget Jones: mad about the boy" é uma adaptação do livro de mesmo nome escrito por Helen Fielding, autora dos demais títulos e também roteirista do novo longa.



Hugh Grant também volta à comédia britânica no papel de Daniel Cleaver. Outra que repete seu papel na série é Emma Thompson, que participou de "O Bebê de Bridget Jones". Os atores Chiwetel Ejiofor, de "12 anos de escravidão", e Leo Woodall, de "The White Lotus", entram para o elenco.

Os três filmes da série — "O diário de Bridget Jones", "Bridget Jones no limite da razão" e "O bebê de Bridget Jones" — arrecadaram mais de US$ 760 milhões nas bilheterias mundiais.

