ROCK IN RIO Rock in Rio: veja como comprar os cartões Jaé e Riocard para garantir os deslocamentos de ônibus Público poderá optar entre o transporte público comum e serviços executivos

O público poderá optar entre o transporte público comum e serviços executivos para chegar no Rock in Rio , já que haverá restrições a circulação de veículos de passeio no entorno do festival, como aconteceu na semana passada. Sendo assim , o público pode contar com duas opções nos seus deslocamentos: as linhas de ônibus e BRTs que atendem diariamente à população (R$ 4,30 em cada sentido) ou serviços expressos no BRT que vão custar R$ 23 (ida e volta).

Entretanto, para usar esses serviços, é necessário comprar um cartão recarregável no valor de R$ 4,30 em diversos pontos de venda, inclusive as estações do BRT e VLT. Para comprar créditos, a opção é carregá-los na própria estação ou por meio de aplicativos disponíveis nos sistemas OS e Android.

Existem dois cartões em operação. O Jaé, que só pode ser usado nos serviços municipais: ônibus, VLTs, vans e BRT. No caso do Jaé, pode-se embarcar sem o cartão, usando o app.

Por sua vez, o Riocard é aceito ainda em trens, barcas e ônibus intermunicipais.

No caso dos serviços expressos, os BRTs vão partir dos seguintes locais:

Jardim Oceânico e Alvorada, sem paradas até o Terminal Centro Olímpico.

Terminal Paulo da Portela com paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara.

Na chegada ao terminal Centro Olímpico, você receberá uma pulseira de identificação, que deve ser apresentada ao embarcar no seu retorno. A operação será das 11h até as 5h nos dias de festival.

A prefeitura recomenda que o público escolha as linhas expressas por questão de segurança e pela rapide. Caso opte por não usar as linhas expressas, o público poderá pegar um BRT que faz os roteiros tradicionais pagando apenas R$ 4,30. Mas terá que estar atento a mudanças no horário de : funcionamento de três estações: Rio 2 (fecha das 22 às 5h) , Pedro Corrêa (não funciona de meia-noite às 5h) e Parque Olímpico (fechada das 10h às 6h da manhã do dia seguinte).

Serviços executivos

Conhecido como Primeira Classe, conta com 16 pontos de embarque em toda a cidade do Rio de Janeiro e outros 22 espalhados por 20 municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os ônibus executivos sairão entre às 11h e às 19h rumo à Cidade do Rock, em um trajeto sem paradas. Na volta, os ônibus deixam o festival pelo acesso exclusivo perto do New Dance Order em diversos horários, a partir das 22h, com destino aos mesmos pontos de embarque. Os preços variam conforme o ponto de embarque.

