JAPONÊS CIDADÃO RECIFENSE Ryu Uchihara, o "japonês pernambucano", ganha Título de Cidadão do Recife Honraria foi entregue nesta segunda-feira (10), pelo presidente da Câmara da cidade, o vereador Romerinho Jatobá

Ryu Uchihara, o "japonês pernambucano" que aprendeu português com sotaque recifense, é o mais novo cidadão da capital pernambucana, após receber o Título de Cidadão do Recife na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (10).



A honraria, proposta pela Comissão Executiva da Casa, foi entregue pelo presidente do Legislativo Municipal, o vereador Romerinho Jatobá (PSB).



Após receber o Tïtulo, Ryu agradeceu e ressaltou seu amor pelo Recife.

"Estou muito emocionado. Esse momento é muito importante para mim. Me encantei com esse lugar que se tornou a minha segunda cidade natal", enalteceu o "japa".

De Tóquio, mas "recifense"

Foi com colegas pernambucanos que Ryu Uchihara aprendeu o português brasileiro, ou melhor, o português de Pernambuco e mais precisamente recifense - com direito a sotaque e 'dizeres' característicos de quem mora por aqui.





Aos 25 anos, nascido em Tóquio, Uchihara ficou conhecido através das redes sociais, após entrevista dada a um brasileiro nas ruas de Tóquio.



Desde então, após ter o vídeo viralizado, ele veio para o Brasil e no Recife foi eleito embaixador do Carnaval da cidade.



Ele, inclusive, oficialmente se mudou para a capital pernambucana e segundo o próprio, não tem intenção de voltar a residir no Japão.

