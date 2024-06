São João do Recife 2024: confira a programação desta segunda-feira (24)

A- A+

Dia dedicado ao santo, esta segunda-feira (24) tem shows e muito forrobodó nos principal polo do ciclo junino do Recife, o Sítio Trindade, na Zona Norte da cidade, e também na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, região central.

No Polo Rio Branco, cuja programação começa já ao meio-dia, as principais atrações ficam por conta de Isadora Melo e Bellas Marias, além do grupo Regente Joaquim. A Quadrilha Lumiar, segunda colocada no Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife deste ano, também se apresenta para o público. Confira:



Segunda-feira (24)

12h - Trio Fuxico

14h - Quadrilha Junina Arrocha o Nó

15h - Quadrilha Junina Lumiar

16h - Trio Forró da Parceria

17h40 - Bellas Marias

19h - Isadora Melo - Festança

20h30 - Grupo Regente Joaquim

Shows no Sítio Trindade

No Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela, o destaque maior será a cantora Elba Ramalho, que promete muito forró, num autêntico São João. A festa traz atrações variadas, com programação no Palco Principal, Sala de Reboco e Pavilhão Infantil. Confira:



Palco Principal

17h - Ciranda Dengosa

18h20 - Ceiça Moreno

19h40 - Sarah Leandro

21h - Anastácia e Daniel Gonzaga (show Sanfona Sentida)

22h30 - Elba Ramalho

Sala de Reboco

18h - Forró Rei do Cangaço

19h20 - Trio 100% Mulher

20h40 - Savinho do Acordeon

22h30 - Manoelzinho do Acordeon

0h30 - Bárbara Aires

Pavilhão Infantil

16h - Quadrilha Mirim Evolução

17h - Mini Rock

18h - Tintim por Tintim





