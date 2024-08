Sarau das Artes: evento reúne 30 apresentações culturais no Teatro Apolo

A- A+

O Sarau das Artes volta a ser realizado neste domingo (25), às 15h, no Teatro Apolo. Em sua 241ª edição, o encontro cultural celebra 15 anos de existência.

O evento é promovido pelo Grupo de Teatro João Teimoso e nasceu em 2009, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. De lá pra cá, já passou por espaços como Rua do Hospício, Torre Malakoff, Bar Burburinho e Hotel Central, reunindo mais de 4 mil apresentações artísticas.



Agora, de volta ao Teatro Apolo, o Sarau das Artes promete 30 atrações culturais. A programação envolve música, teatro, circo, dança, palhaçaria, performance e poesia, com entrada gratuita.

Serviço:

“Sarau das Artes”

Neste domingo (25), às 15h

No Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife)

Entrada gratuita

