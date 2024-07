A- A+

Famosos Confira sertanejos que desfrutam de jatinho particular para viajar pelo país Cantores investem no transporte aéreo para ficarem mais 'dispostos' para cumprir apresentações em diversos estados

Visando os novos rumos em sua vida profissional, o cantor Zezé Di Camargo resolveu não perder tempo e já está investindo em alguns planos, também para se preparando para a carreira solo.



A fim de otimizar a preparação para seus shows —que a partir de 2025 ocorrerão sem a participação do irmão Luciano—, ele comprou um novo jatinho para fazer o transporte no fluxo entre uma apresentação e outra que realiza pelo país.

“Acabei de reformar minha frota todinha. Comprei um ônibus novo, uma carreta nova, um jatinho Zezé Di Camargo Rústico. Estou terminando de decorar meu escritório em São Paulo, em Alphaville", disse o cantor no canal de André Piunti no YouTube: "O Rústico é um projeto que começou meio despretensioso e foi crescendo muito. Um caminho sem volta".

Com um jatinho particular, o sertanejo faz parte de um grupo de artistas no ramo que desfrutam deste meio de transporte aéreo, que conta com nomes como Ana Castela e a dupla Maiara e Maraísa.



Gusttavo Lima, por exemplo, trocou de aeronave no início do ano. Agora ele é dono de um veículo do modelo Bombardier Global 600, considerado um dos mais luxuosos do mundo e cujo valor costuma ser de mais de R$ 300 milhões. O avião dele tem capacidade para 16 passageiros e conta com autonomia para 15 horas.

Outra a comprar um jatinho neste ano foi Simone Mendes. A cantora fez a compra quase dois anos depois de seguir carreira solo, após encerrar a parceria com a irmã, Simaria.

“Realizei hoje esse sonho. Comprei a minha asa dura (avião). Eu comprei porque depois da dupla, o que tinha teve de vender. Foi uma bênção porque quando chega num ponto da carreira (…) estar saindo dos shows e estar no aeroporto em filas, fica difícil estar sempre disponível (para o fã)”, disse ela, em entrevista ao portal Leo Dias. Na ocasião, a sertaneja afirmou que passar a utilizar a aeronave a deixaria mais disposta para as apresentações.

Em abril do ano passado, Zé Felipe, filho de Leonardo, passou a fazer parte do grupo também. Ele ganhou nada menos do que um avião da esposa, a influencer Virginia Fonseca, de presente de aniversário antecipado. O modelo do cantor trata-se de uma aeronave Cessna 560 XL.



O veículo, com banco de couro creme, comporta até oito passageiros, além dos dois tripulantes. Modelos similares ao dado pela influencer podem cobrar até R$ 17,6 mil por hora de aluguel, e valor de venda pode chegar R$ 50,4 milhões.

Segundo Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o modelo conta com dois motores Jato/Turbofan e pode sustentar até nove toneladas no momento de sua decolagem. O modelo foi fabricado em 1999, de acordo com dados fornecidos pela entidade.

