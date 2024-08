A- A+

SHOW Silva retorna ao Recife com a turnê Encantado em novembro, no Teatro Guararapes O espetáculo vai apresentar as músicas inéditas do novo álbum do cantor

O cantor Silva retorna ao Recife com a turnê Encantado, no dia 3 de novembro, às 20h, no Teatro Guararapes. O seu novo show tem o intuito de apresentar para a plateia as novas músicas do álbum homônimo ao espetáculo.

Com Encantado, Silva também espera um reencontro nostálgico com o público, revisitando suas canções antigas, mas com a inventividade do seu disco mais recente. Exaltando o amor romântico, o espetáculo marca um momento de ansiedade do artista, que desejava retornar aos palcos.

''Toda vez que finalizo um álbum me pergunto: ‘como vai ser tocar essas músicas num palco? tocar isso para um monte de gente? o que é que vai acontecer?’ E a graça está toda aí, não poder prever tudo, apesar de propor para vocês um monte de músicas, luzes e climas... só agora a gente vai saber. Espero que nossos encontros sejam incríveis'', disse Silva em publicação do Instagram.

Ainda sobre Encantado, o cantor descreve o show como uma experiência transformadora.

''Encantado é um novo 'muito prazer'. É a hora que dá pra entender que viver é algo muito mais que dormir e acordar; é reparar no instante que se sente uma paz profunda e ter a certeza que ela existe, mesmo que momentânea. Encantado é sobre estar aqui, no agora'', expressou o artista,

Os ingressos estão à venda na bilheteira do teatro e online através do site Cecon Tickets, a partir de R$ 120.

SERVIÇO:

Silva - Turnê Encantado

Quando: 3 de novembro, 20h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 120 na bilheteira do teatro e no site Cecon Tickets

