MEMÓRIA Silvio Santos e Tony Tornado serviram juntos no Exército Cantor e ator prestou serviço militar obrigatório na Escola de Paraquedismo do Rio de Janeiro em 1948 com o "recruta Abravanel", como lembrou em entrevista ao Globo

Tony Tornado e Silvio Santos tiveram trajetórias bem distintas no entretenimento brasileiro. Ambos de origem humilde, o primeiro se tornou um dos principais nomes da black music no Brasil, se destacando também como ator, enquanto o segundo, que começou como camelô, se tornou uma lenda da TV brasileira e construiu um dos maiores grupos empresariais do Brasil . Ele morreu neste sábado (17), aos 93 anos.

Em um momento de sua biografias, porém, os dois estiveram unidos. Foi no ano de 1948, quando os dois nascidos em 1930 (Tony em 26 de maio; Silvio em 12 de dezembro) prestaram serviço militar obrigatório na Escola de Paraquedistas, no bairro de Deodoro, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na época, eles ainda não tinham nomes artísticos e atendiam pelos de batismo: Tony era Antônio Viana Gomes; Silvio, Senor Abravanel.

A então capital federal era a cidade natal do fundador do SBT, que havia terminado o curso de contabilidade, e de adoção de Tornando. Nascido em Mirante do Paranapanema (SP) e aos 12 anos fugiu para o Rio para tentar a sorte — na época em que entrou no exército, estava sem residência fixa e sobrevivendo de bicos.



O empreendedor "recruta Abravanel", apesar contar com bons saltos, não parecia muito focado na carreira militar. Enquanto ainda estava no quartel, aproveitava os domingos para dar expediente na Rádio Mauá acompanhando o programa de Silveira Lima e ainda encontrou tempo para inaugurar a cantina da escola de paraquedismo. A partir dali se desenharia uma carreira no rádio e depois na TV.

Já Tornado continuou no exército por vários anos. Nos anos 1950, ele chegou a fazer parte de uma missão ao Egito, no Canal de Suez. Logo depois, embarcaria para os Estados Unidos, onde passaria alguns anos atribulados. Em 1970, foi o vencedor do V Festival Internacional da Canção com a canção soul "BR-3".

Em entrevista ao Globo em 2023, Tony recordou da sua experiência com o "Recruta Abravanel":

"Sou um pouquinho mais velho que o Senor Abravanel, por meses. Mas a conta bancária dele é mais polpuda", brinca Tony, que guarda boas lembranças do companheiro. "Abravanel sempre se mostrou um bom vendedor. É um cara de coração maravilhoso, merecedor. Agora ele está afastado da TV, sinto falta da alegria dele".

