CELEBRIDADES Taylor Swift presenteia paciente de hospital infantil com conjunto avaliado em R$ 27 mil Roupas são da marca de grife Miu Miu; cantora também esteve o local no início deste mês, quando conheceu a fã

Taylor Swift visitou uma fã especial no Hospital Infantil Mercy de Kansas City, nos Estados Unidos, no domingo. A cantora esteve o local no início deste mês, poucos dias após fazer o último show de sua turnê Eras.

Uma paciente, chamada Naya Jade em seu perfil do TikTok, compartilhou um vídeo que repercutiu depois que elogiou a roupa de Taylor. O look é avaliado em US$ 4.500 (aproximadamente R$ 27 mil).





"Você fez o meu dia com isso", diz a cantora.

Em outro vídeo postado na página de Jade no TikTok, ela gravou o momento em que desembrulha várias caixas de presentes enviadas a ela pela própria cantora. Entre eles, descobriu que havia recebido o mesmo conjunto de jaqueta e saia xadrez da marca de grife Miu Miu que ela usou durante sua visita.



“Ela é tão incrível, eu sou tão abençoada”, Jade escreveu na legenda de seu vídeo. “Eu te amo, Tay Swizzle, você é literalmente a melhor.”

