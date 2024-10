The Masked Singer Brasil terá Tony Ramos e Belo entre os jurados

A- A+

As novidades da programação da TV Globo para 2025, foram anunciadas nesta quarta-feira (16) no Upfront, em São Paulo - evento que comumente acontece para divulgar as boas-novas da emissora.

Entre os anúncios, foi confirmada mais uma edição do The Masked Singer Brasil, que terá a apresentadora Eliana no comando. Além disso, o ator Tony Ramos e o cantor Belo passarão a integrar o júri do programa.









Ao lado de Tatá Werneck e Sabrina Sato, os novos jurados do reality passam a compor o programa aos domingos.

"Vou ser um jurado em um contexto absolutamente agradável, que é homenagear a dramaturgia nos 60 anos da TV Globo. Eu sou um veterano nesse negócio chamado novela e fiquei muito feliz pelo convite, algo totalmente novo para mim", contou Tony Ramos durante o evento

Globo

60 anos

A quinta edição do The Masked vai celebrar a teledramaturgia, em menção aos 60 anos da emissora - completados no próximo ano.

Personagens memoráveis da televisão vão figurar entre as "máscaras" do programa, com Nazaré Tedesco, vivido por Renata Sorrah em "Senhora do Destino" (2004), assim como Carminha, por Adriana Esteves em "Avenida Brasil" (2012) e Ruth e Raquel, gêmeas de "Mulheres de Areia" (1993), interpretadas por Glória Pires, estão confirmadas no reality.

Prevista para estreia em 12 de janeiro, o The Masked Singer Brasil deve contar com pelo menos 12 episódios.

