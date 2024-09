A- A+

QUADRINHOS Troféu HQMIX 2024: pernambucanos estão entre os indicados As HQs "Pedra D'Água", "Boy Magya Contra o Monstro do Armário", "Ô Josué! Crônicas da fome" e "Lampião Vol.3" concorrem em diferente categorias do prêmio

O 36° Troféu HQMIX já divulgou a sua lista de finalistas. Há pernambucanos entre os indicados à mais tradicional premiação dos quadrinhos brasileiros, em diferentes categorias.

Um dos indicados é a novela gráfica “Pedra D’Água”, lançada pelo selo Cepe HQ, que concorre na categoria Edição Especial Nacional. A obra, que refaz as andanças de Clarice Lispector no Recife, tem roteiro de Clarice Hoffmann e ilustrações de Greg, ilustrador da Folha de Pernambuco.

A HQ "Boy Magya Contra o Monstro do Armário" coleciona quatro indicações: Publicação Independente Edição Única, Edição Especial Nacional, Publicação de Aventura/Terror/Fantasia e Revelação Desenhista, para o recifense Danverdura. A obra, lançada em junho do ano passado, conta a história de um super-herói recifense LGBTQIA+ que luta contra um governo fascista.



Outro destaque é a coletânea “Ô Josué! Crônicas da fome”, que apresenta quatro histórias inspiradas na vida e nos escritos de Josué de Castro. Realizada com apoio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) do Recife, a obra traz entre seus autores nomes como Bruno Alves, Eron Villar, Fábio Paiva e Luciano Félix. Está indicado nas categorias Publicação Mix e Publicação Independente de Grupo.

Assinada por Heitor Amatsu e Carlo, “Lampião Vol.3” concorre em Mangá e Produções Correlatas. Inspirada nos traços japoneses, a obra leva para o universo dos mangás o tema do cangaço e as lendas nordestinas.

Os vencedores do 36° Troféu HQMIX serão revelados no início de dezembro. Já a cerimônia de entrega dos troféus ocorre no dia 11 de dezembro, às 19h, no Teatro Raul Cortez, do Sesc 14 Bis, em São Paulo. A lista completa com os finalistas em cada categoria está disponível no site oficial da premiação.



