A- A+

Leia também

• Saiba tudo sobre "Deadpool & Wolverine", estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman

• "Deadpool & Wolverine" tem cenas pós-crédito? Saiba o que esperar (sem spoilers)

• Hugh Jackman retoma paixão por Wolverine: ''vou interpretá-lo por mais 80 anos''

Um dos principais lançamentos de 2024, "Deadpool & Wolverine" está em cartaz nos cinemas de todo mundo.



Cercado de expectativas, o longa marca as estreias do Deadpool de Ryan Reynolds e do Wolverine de Hugh Jackman no chamado universo cinematográfico da Marvel.

Para comemorar a estreia, aproveitamos para separar algumas das curiosidades envolvendo a produção. E pode ler sem medo, pois a matéria não conta com spoilers.

Troca de título

"Deadpool & Wolverine" não seria o título do longa originalmente. A primeira opção de Disney/Marvel era "Deadpool & amigo".



Um dia antes do lançamento do trailer oficial, no intervalo do Super Bowl, em fevereiro de 2024, o título provisório vazou na internet e foi recebido por uma enxurrada de críticas.



Ao notar o movimento dos fãs, Ryan e o diretor Shawn Levy insistiram para o estúdio mudar o título antes do anúncio oficial. Dito e feito.

Política contra vazamentos

O segredo é a palavra-chave na Marvel. Apesar do vazamento do título, muitos dos segredos foram mantidos pelo elenco, especialmente no que diz respeito às várias participações especiais.



Toda equipe do longa se comprometeu contratualmente a não revelar importantes informações da trama. A atriz Dafne Keen, cujo retorno foi confirmado no último trailer antes do lançamento, conta que se inspirou em Andrew Garfield para mentir sobre sua participação na trama.



Garfield, por meses, mentiu sobre sua participação em "Homem-Aranha: sem volta para casa".

Filme falso

"Deadpool & Wolverine" quase contou com a campanha de marketing mais original e absurda da história. Ryan Reynolds afirmou em participação no Hot Ones que eles chegaram a planejar filmar um longa falso, com uma trama bizarra, com cartaz e trailer oficiais.



Quando as pessoas fossem assistir ao filme iriam se deparar com "Deadpool & Wolverine". A ideia foi abandonada pois os produtores chegaram à conclusão de que seria impossível evitar um vazamento deste tamanho.

Doguinha com visual particular



Peggy e Ryan Reynolds como Dogpool e Deadpool em cena de "Deadpool & Wolverine" — Foto: Divulgação

Uma das estrelas do novo filme é a doguinha Peggy, que vive Dogpool na trama. Peggy é uma influenciadora canina britânica de cinco anos com visual bem particular, fruto do cruzamento acidental entre as raças pug e cão de crista chinês. No final de 2022, Peggy entrou para um concurso para escolher o "cão mais feio do Reino Unido" e acabou premiada.

Cenas pós-crédito

Como parte do chamado MCU, uma coisa não poderia faltar no novo longa: cenas pós-crédito. "Deadpool & Wolverine" conta com não apenas uma, mas duas cenas extras, uma durante e uma ao final dos créditos.



Na cena durante o letreiro é possível ver imagens de making off e entrevistas relacionadas ao universo de super-heróis no cinema, com algumas surpresas, e com uma trilha sonora bem nostálgica, bem no clima da produção.



Já a última cena traz Ryan e Hugh em seus personagens ao lado de um ator/herói cuja presença vai empolgar os fãs. E que não vamos revelar para não estragar a experiência de ninguém.

Previsão acertada

Hugh Jackman trabalhou com o diretor Shawn Levy em "Gigantes de aço", lançado em 2011. Na ocasião, ele falou com o diretor que ele e Ryan Reynolds adorariam trabalhar juntos.



Dito e feito. Shawn e Ryan trabalharam lado a lado em "Free Guy: assumindo o controle" (2021), e desde então não se largam. Entre "Free Guy" e "Deadpool & Wolverine", eles ainda trabalharam juntos em "O projeto Adam".

Veja também

LUTO Morre, aos 88 anos, o xilogravurista pernambucano J. Borges