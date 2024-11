A- A+

Famosos Você conhece os nomes reais dos cantores sertanejos? Confira aqui Duplas e cantores solos se consagraram no gênero com nomes artísticos muito diferentes dos das suas certidões de nascimento

Não é preciso ser fã da música sertaneja para saber quem é Zezé di Camargo e Luciano, Leonardo, Rionegro e Solimões, Eduardo Costa e Gusttavo Lima.

Mas imagine um mega show do gênero estrelado por Mirosmar e Welson, Emival da Costa, José Divino e Luiz Felizardo, Edson Vander e Nivaldo Batista.

Alguém toparia dançar um modão ou curtir uma sofrência ao som deles?

Pois são estes os nomes de batismo dos cantores, trocados posteriormente pelos nomes artísticos com os quais se consagraram em suas carreiras.

Veja alguns exemplos de nomes de duplas e cantores solos que o público jamais reconheceria.

Zezé di Camargo e Luciano



Foto: Divulgação

Uma das duplas mais populares de todo o país foi formada pelos irmãos goianos Mirosmar José de Camargo e Welson David de Camargo, ou melhor, Zezé di Camargo e Luciano. Zezé iniciou a carreira com outro irmão, Emival, com o nome artístico de Camargo e Camarguinho, mas ele morreu em um acidente de carro, aos 11 anos, como visto no filme "Dois filhos de Francisco" (2005). Quando Welson formou a dupla com irmão eles chegaram ao sucesso.

Leonardo



Foto: Redes sociais/Reprodução

Outros dois irmãos goianos, Luís José da Costa e Emival Eterno da Costa iniciaram em 1983 sua carreira artística com o nome de Leandro e Leonardo.

Com a morte de Leandro, em 1998, após enfrentar um câncer no pulmão, Leonardo continuou em carreira solo.

Rionegro e Solimões



Foto: Redes sociais/Reprodução

Mineiros de Claraval, José Divino Neves e Luiz Felizardo iniciaram a carreira em 1989, escolhendo como o nome artístico os rios Negro e Solimões, em Manaus (AM), responsáveis pelo célebre fenômeno do Encontro das Águas.

Eduardo Costa



Foto: Redes sociais/Reprodução

Nascido em Abre Campo (MG), Edson Vander da Costa Batista deixou apenas um de seus sobrenomes no nome artístico escolhido para seguir carreira.

O nome de sua primeira dupla, em 1994, foi K & Pira, com seu parceiro Juninho. Logo em seguida, se lançou com outra dupla, Eduardo & Cristiano, e seguiu em carreira solo com o nome de Eduardo Costa.

Gusttavo Lima



Foto: Redes sociais/Reprodução

O "Embaixador" do sertanejo é, na verdade, Nivaldo Batista Lima, como foi batizado em Presidente Olegário, cidade mineira onde nasceu em 1989.

Começou a carreira aos sete anos de idade, no Trio Remelexo, formado com seus irmãos mais velhos, Willian & Marcelo.

Após formar a dupla Gustavo & Alessandro, lançou-se em carreira solo como Gusttavo Lima a partir de 2009.

Bruno e Marrone



Foto: Divulgação

Naturais de Goiânia (GO), Vinicius Félix de Miranda e José Roberto Ferreira iniciaram sua dupla sertaneja em 1989, anos antes de conquistarem sucesso nacional com hits como "Dormi na praça" e "Vida vazia".

O nome Bruno e Marrone foi escolhido pelo segundo, após cerca de três meses de avaliação do que poderia fazer mais sucesso.

