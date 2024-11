A- A+

Música Vou Pro Sereno apresenta o projeto "Nada Pra Fazer" no Recife; saiba como comprar ingresso Grupo se apresenta no dia 14 de dezembro, no Boteco Me Confessando, no bairro do Jordão

Expoente do samba, o grupo Vou Pro Sereno desembarca no Recife, no dia 14 de dezembro, para uma apresentação no Boteco Me Confessando, localizado no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife.

O grupo carioca apresentará para os pernambucanos o projeto "Nada Pra Fazer", título da canção que fez o grupo se tornar conhecido nacionalmente e que dá nome ao álbum lançado em 2023, gravado em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Além dos anfitriões, a noite também contará com apresentações completas de Júnior Santos, Éder Arruda, PH e Simples Olhar, que animarão o público com repertórios inéditos, que mesclam os clássicos do samba e pagode, com hits atuais.

Com assinatura local da Festa Cheia Produções, os ingressos para o evento, programado para começar às 20h, custam R$ 35, em preço promocional, e estão à venda no site e quiosque da Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos Shoppings RioMar e Tacaruna.

Sobre o grupo

Vou Pro Sereno é formado por Alex Sereno (tantã e voz), Paulinho (reco-reco) e Rodrigo Tchutchucão (violão). Com quase 30 anos de estrada, o quarteto surgiu na Zona Oeste do Rio e ganhou o Brasil com a música “Nada Pra Fazer”, que deu nome a uma roda de samba que levava cerca de 10 mil pessoas ao Bangu Atlético Clube, na cidade do Rio de Janeiro. Desde então, o grupo passou a rodar com o projeto, apresentando os clássicos do samba.

O grupo gravou o primeiro DVD em janeiro de 2020, o “Jogando em Casa”. O evento reuniu mais de 10 mil de pessoas na Quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, contando com participações de Thiaguinho, Netinho de Paula, Ludmilla, Belo, Tony Salles e Mumuzinho.



