Zilu Camargo divide opinião de seguidores ao relembrar traição de Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Zilu Camargo dividiu a opinião de seguidores nas redes sociais, nesta sexta-feira (12), depois de publicar no Instagram um trecho da entrevista que realizou com Camila Moura, ex-mulher do ex-BBB Lucas Buda, para o canal que mantém no YouTube.

No vídeo em questão, Zilu, ex-esposa de Zezé Di Camargo, relembrou o momento em que descobriu, há mais ou menos dez anos, que o sertanejo mantinha um relacionamento extraconjugal de quase uma década com Graciele Lacerda, atual esposa do artista, que acaba de anunciar que espera o primeiro filho com ela.

Internautas lamentaram o fato de Zilu parecer não ter superado o rompimento traumático até hoje. "Não tenho nada contra a Zilu, admiro ela como mulher, pois ela chegou onde está hoje. É batalhadora. Mas, mulher, porque toda entrevista sua tem que você falar do seu ex-marido? Acho desnecessário", considerou uma seguidora de Zilu.



Outros enxergaram a publicação do vídeo como um indireta para o ex justamente um dia depois de ele anunciar que será pai novamente. "Zilu, criatura, busque outras pautas. Esse assunto do teu ex já está pra lá de superado", aconselhou outra pessoa.

No bate-papo com Camila Moura, depois de ouvir a professora relatar que enfrentou os próprios medos ao colocar um ponto final no relacionamento de 16 anos com Lucas Buda — a decisão foi tomada depois de vê-lo flertar com Giovanna Pitel no BBB - Big Brother Brasil —, Zilu abriu parte da experiência pessoal. E lamentou o fato de ter vivenciado algo parecido com Camila.

"Eu passei por uma traição de verdade. E, quando eu soube, não contei para ninguém. Não quis dividir com ninguém. Tinha um pouco de receio de falar isso com a família e os filhos. Enfrentei falando com ele (Zezé), sozinha, para ter certeza que aquilo era verdade, porque eu não acreditava. Eu sabia que existiam traições, mas não tinha aquela certeza. E a coisa era tão real ali, que eu resolvi assim com ele", rememorou Zilu, preferindo não citar o nome de Zezé diretamente.

Parte dos seguidores de Zilu a defendeu por meio das redes sociais. "Vi aqui todos falando pra ela superar o ex. Mas só de ela estar falando como exemplo não quer dizer que não superou! Afinal, ele faz parte da história de vida dela, querendo ou não", ponderou uma internauta.



"Quem a critica são mulheres que não sabem o que é ser parceira de uma vida. Nunca foram e nunca serão uma Zilu, que era vendedora, mãe e esposa, assumiu a responsabilidade de pagar boletos e sustentar os filhos apoiando o sonho do homem que amava e acreditando que um dia viveriam dias melhores juntos até o fim", afirmou outra seguidora da influenciadora digital.

No mesmo bate-papo com Camila Moura, Zilu revela que, por muito tempo, o irmão dela soube das traições de Zezé Di Camargo, já que os dois trabalhavam juntos. O próprio irmão, porém, não tinha coragem de contar sobre os casos de infidelidade do cunhado para ela. "Acho que ele teve medo de perder o emprego, porque ele tinha um cargo importante. E ele (Zezé) ainda mandava o meu irmão buscar ela (Graciele) no aeroporto", desabafou Zilu.

Zilu continuou: "Quando soube de tudo, confrontei meu irmão. E ele disse: 'Ele nunca vai te largar, porque não é nada sério. Ela é uma qualquer'. E eu falei: 'Não é questão de ele me largar. Sou eu que vou ter tomar atitude, e não é ele'. É uma questão de lealdade!", reivindicou ela.

"Quando descobri a traição, eu tinha 25 anos de casada, três filhos (Wanessa, Camila e Igor), uma família que achava que era perfeita. Eu tinha uma casa, com meus filhos... Era um conto de fadas, aquela coisa que o pessoal chama de 'família margarina'. E eu não quis mais, porque acho que não suportaria. Então, confrontei ele (Zezé)", relembrou Zilu.

