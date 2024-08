A- A+

Leilão Áreas do Porto do Recife são arrematadas e investimentos devem ficar em cerca de R$ 56 milhões Em duas delas, houve uma disputa entre empresas interessadas

As três áreas do Porto do Recife colocadas em edital foram arrematadas, nesta terça-feira (21), em leilão promovido pelo Ministério de Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Transporte Aquaviário.

As empresas vencedoras firmaram o compromisso de investir cerca de R$ 56 milhões para a viabilização dos empreendimentos previstos no certame.

Venceram o leilão aquelas empresas que apresentaram um maior valor de outorga (valor pago pela concessão). O leilão aconteceu na Bolsa de Valores de São Paulo (B³). Entre as áreas incluídas está a REC 08, vencido por Liquiport operador de grãos.

O empreendimento vai concentrar malte e cevada para atender o polo cervejeiro do Estado. A empresa concorreu sozinha, mas ainda pagou R$ 50 mil de outorga. O investimento estimado é de R$ 50,9 milhões.

Já o REC 09 com 7.800 m², foi disputado por dois interessados, tendo saído vencedora a Usina Petribu que vai operar, no local, um terminal de açúcar e pagou uma outorga total de R$ 550 mil. O investimento está estimado de R$ 2,2 milhões.

Por fim, o Rec 10, com 4.400 m² também foi alvo de disputa. O vencedor foi a SCS Armazéns Gerais que vai operar um armazém de carga geral com foco em barrilhas (insumo para indústrias como Vivix e Moura) e pagou uma outorga total de R$ 3,6 milhões. Além disso, serão investidos R$ 2,9 milhões.

Compromisso

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Guilherme Cavalcanti - que esteve presente ao leilão junto com o presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia -, falou em nome também dos representantes dos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que tiveram ancoradouros incluídos no leilão: “agradecemos os investidores pelo compromisso com o desenvolvimento do País e com a geração de emprego e renda”.

Em relação a Pernambuco, ele ressaltou ainda que as empresas participantes e vencedoras mostraram, com o leilão, a renovação de seus compromissos ou, em alguns casos, refizeram suas apostas no Estado.

“O sucesso do leilão reflete o novo momento vivido por Pernambuco e pelo Porto do Recife”.

Já o presidente do do Porto do Recife, Delmiro Gouveia, destacou o trabalho de mais de um ano na construção do leilão. “Conseguimos desenhar uma modelagem que fortalece o Porto e a economia de Pernambuco”.

Agenda

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também se mostrou bastante animado com os resultados. “O leilão dessas cinco dessas cinco áreas foi muito importante para a agenda portuária e, sem dúvida alguma, vai ajudar no fortalecimento dos nossos portos”, ressaltou ele.

Silvio informou que tem trabalhado ao lado da Antaq e do Tribunal de Contas da União (TCU) para realizar o leilão de, pelo menos, 30 novas áreas em todo o País até o final de 2026 com investimentos previstos de R$ 15 bilhões.

Para este ano, estão marcados mais dois: um em outubro e outro em dezembro. O ministro avalia que o setor portuário brasileiro deve crescer, ao menos, 6% este ano.

“Só no setor de contêineres, o crescimento nos primeiros seis meses deste ano foi de 22%”, destacou Silvio. Em sua opinião, “essa é a prova que o governo do presidente Lula dialoga com o setor produtivo”.

