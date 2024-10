A- A+

tecnologia Banco do Nordeste oferece R$ 1,4 bilhão em recursos para inovação Com condições diferenciadas e financiamentos de até 100% do projeto, esses recursos podem ser usados para a aquisição de equipamentos, tanto nacionais quanto internacionais

O Banco do Nordeste (BNB) está oferecendo R$ 1,4 bilhão em recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para fomentar investimentos em inovação de empresas de diferentes portes nas regiões Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo.

A parceria entre o BNB e a Finep busca atender às necessidades voltadas para ciência, tecnologia e inovação (CTI), promovendo o financiamento de projetos transformadores que gerem impacto positivo na sociedade.

Com condições diferenciadas e financiamentos de até 100% do projeto, esses recursos podem ser usados para a aquisição de equipamentos, tanto nacionais quanto internacionais, softwares, matérias-primas e insumos ligados à prototipagem ou produção inicial, serviços de consultoria tecnológica, treinamentos no Brasil ou no exterior, além de cobrir despesas com equipe especializada, marketing e comercialização de produtos inovadores.

De acordo com José Aldemir Freire, diretor de Planejamento do BNB, a colaboração com a Finep atinge dois objetivos estratégicos do Banco: diversificação de fontes de recursos e incentivo à inovação.

"A forte retomada da economia está provocando um efeito muito positivo que é o aumento na busca por recursos. Então o Banco do Nordeste vem firmando parcerias com entidades nacionais e internacionais para disponibilizar mais recursos. Sobretudo na área da inovação, pois o investimento em tecnologia é que irá aumentar a produtividade das empresas e melhorar a qualidade dos produtos, gerando valor agregado", explica.

Pernambuco

Em Pernambuco, a empresa Tron Controles Elétricos contratou R$ 1,7 milhão com o BNB por meio dos recursos da Finep para implementar máquinas de montagem robótica. Segundo o CEO da Tron, Sérgio Fonseca Filho, o objetivo foi ampliar o portfólio de produtos.

"Somos uma empresa completamente verticalizada, desde o desenvolvimento dos produtos e sistemas à fabricação dos hardwares, aplicativos e invólucros. Inovação está 100% em nosso DNA desde que iniciamos nossa atuação, há 27 anos, no Parqtel - o Parque Tecnológico Industrial, no Recife", afirma.

O superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Queiroz, ressalta que os recursos da Finep complementam as linhas de crédito já disponíveis no Banco para apoiar a inovação nas empresas da região. Um exemplo é o FNE Inovação, que utiliza recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

"Pernambuco possui uma cultura de inovação que está presente em todos as atividades. E o Banco do Nordeste está com crédito para apoiar esses projetos seja no comércio, na indústria ou nos serviços", assegura Queiroz.

Com os recursos da Finep, o BNB disponibiliza as linhas Inovacred, Inovacred Telecom, Expresso, Conecta e 4.0. Os financiamentos podem ser parcelados em até 132 meses, com carência de até 36 meses. Para mais informações sobre as condições de financiamento, acesse o site do Banco do Nordeste ou visite uma de suas agências.

