Buenos Aires é a melhor cidade da América Latina para viver; Rio de Janeiro fica na frente de SP

Buenos Aires, a capital da Argentina, foi considerada a melhor cidade para se viver na América Latina em 2024, de acordo com um levantamento feito pela revista The Economist. No estudo, o Rio de Janeiro aparece à frente de São Paulo.

Para ranquear as cidades, são avaliadas cinco categorias principais: estabilidade, cuidados de saúde, cultura e ambiente, educação e infraestruturas. Ao total, 173 cidades espalhadas pelo mundo foram avaliadas pelo índice.

Após a capital argentina, as cidades mais habitáveis da América Latina são, em ordem, Montevideo (Uruguai) e Santiago (Chile). Todas elas ultrapassam os 80 pontos. San Juan (Porto Rico), Lima (Peru) e San José (Costa Rica), aparecem na sequência. O Rio de Janeiro (Brasil) segue na lista na sexta posição na frente de São Paulo (Brasil), que ocupa a sétima posição.

As cidades mais bem classificadas da América Latina têm visto seus próprios surtos de migração nos últimos anos, explica a The Economist. A migração dentro da região tem crescido em um ritmo mais rápido do que a emigração para países mais desenvolvidos. Isso é amplamente impulsionado por venezuelanos fugindo da turbulência política e econômica.

As cidades mais habitáveis do mundo

Nas Américas, o Canadá se consolida como um dos principais destinos globais para migrantes, segundo o ranking. Na pesquisa mais recente, Calgary e Vancouver ficaram entre as dez cidades mais habitáveis do mundo para expatriados. Toronto, o centro de negócios do Canadá, também teve um bom desempenho, ficando em 12º lugar.

Os pontos fortes do Canadá são seus serviços públicos, particularmente seus sistemas de saúde e educação, que consistentemente recebem notas altas. O país também é mais estável politicamente e tem menos violência do que seu vizinho do sul.

Já Caracas, a capital da Venezuela, ocupa o 164º lugar no mundo, marcando apenas meio ponto acima de Kiev, que está no coração de uma zona de guerra.

