A- A+

NEGÓCIOS CEO 'queridinho' da inteligência artificial fica US$ 10 bi 'mais pobre' em um único dia; entenda Jensen Huang, da fabricante de chips Nvidia, viu fortuna encolher com tombo nas ações da empresa

A riqueza do CEO da Nvidia, Jensen Huang, sofreu a maior perda de todos os tempos após as ações da fabricante de chips recuarem mais 2% no fim do pregão de terça-feira depois que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou intimações a ela e a outras empresas em busca de evidências de que a fabricante de chips violou as leis americanas antitruste.

O patrimônio líquido de Huang caiu cerca de US$ 10 bilhões (mais de R$ 56 bilhões), para US$ 94,9 (R$ 533,5 bilhões), na terça-feira, a maior queda em um único dia para o executivo desde 2016, quando o Índice de Bilionários da Bloomberg começou a acompanhar sua fortuna.

A queda ocorreu após uma desvalorização de 9,5% nas ações da fabricante de chips que ele cofundou, levando a empresa a perder US$ 278,9 bilhões em valor de mercado — a maior queda já registrada para uma ação dos EUA.

Procurado pela reportagem, um porta-voz da Nvidia recusou-se a comentar.

Veja também

INDÚSTRIA Produção industrial cai 1,4% em julho ante junho, afirma IBGE