BRASIL Juros do cartão de crédito rotativo chegam a 438,4% em setembro, maior patamar do ano Conforme divulgado pelo Banco Central, houve um aumento de 11,5 pontos percentuais

Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo subiram 11,5 pontos percentuais e chegaram a 438,4% ao ano em setembro, o maior patamar alcançado em 2024.



A informação foi divulgada pelo Banco Central (BC) nesta quinta-feira, no relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito.

Este é o maior patamar desde dezembro de 2023, quando os juros médios chegaram a 442,1% ao ano.

O crédito rotativo do cartão de crédito é acionado por quem não pode pagar o valor total da fatura na data do vencimento.



Caso o cliente deixe de pagar, o banco deverá parcelar o saldo devedor ou oferecer outra forma para quitar a dívida em condições mais vantajosas em um prazo de 30 dias. Esta é a linha de crédito mais cara do mercado financeiro.

Este aumento acontece apesar do Conselho Monetário Nacional (CMN) ter estabelecido em dezembro de 2023 que as operações de juros rotativos a partir de 3 de janeiro deste ano não podem ultrapassar 100% do valor original da dívida.

Estoque de crédito

O saldo das concessões de crédito avançaram 1,2% em setembro, chegando a R$ 6,2 trilhões. No acumulado de 12 meses, a alta foi de 9,9%.

O estoque de crédito livre, por sua vez, cresceu 0,7% em setembro na comparação com agosto, e o crédito direcionado aumentou 1%.

