Líder da Nvidia nunca ganhou tanto dinheiro em um só dia como hoje: US$ 12 bilhões

Nvidia

Jensen Huang acrescentou quase US$ 12 bilhões (quase R$ 68 bilhões) à sua fortuna nesta quarta-feira, um recorde que se iguala ao dia recorde da Nvidia.

Foi o maior ganho em dólares em um dia para o cofundador e CEO da Nvidia, superando os US$ 9,6 bilhões (R$ 54,3 bi) que ele ganhou em 22 de fevereiro, quando as ações da fabricante de chips dispararam após uma forte previsão de vendas, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Isso também o levou a ultrapassar a marca de US$ 100 bilhões pela primeira vez em uma semana, elevando seu patrimônio líquido total para US$ 102,8 bilhões.

A Nvidia tem enfrentado uma montanha-russa recentemente, à medida que os investidores repentinamente se afastaram das ações de tecnologia em alta, antecipando uma possível redução da taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro.

Isso se reverteu na quarta-feira depois que a concorrente Advanced Micro Devices apresentou uma previsão de receita otimista, refletindo a forte demanda por inteligência artificial.

As ações da Nvidia dispararam 13% e acrescentaram um valor recorde de US$ 329 bilhões, elevando seu ganho no ano até agora para 136%.

Huang, de 61 anos, é a 14ª pessoa mais rica do mundo, logo atrás de Michael Dell. Ele tem aproveitado consistentemente o desempenho superior da Nvidia, vendendo ações como parte de um plano de negociação 10b5-1, que permite a negociação por terceiros em seu nome.

Ele vendeu ações no valor de quase US$ 169 milhões em junho, o maior valor obtido em um único mês, uma vez que a demanda insaciável pelos chips usados para alimentar a inteligência artificial levou as ações a novos picos, e deve ultrapassar esse nível em julho.

Ele não é o único insider vendendo. Executivos e diretores da empresa liquidaram mais de US$ 700 milhões em ações no primeiro semestre deste ano, um valor que supera qualquer outro período na história da empresa.

