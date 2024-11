Mães de Pernambuco abre mais 8.094 vagas para benefício mensal de R$ 300; saiba como receber

A- A+

O Programa Mães de Pernambuco abriu, nesta sexta-feira (22), mais 8.094 vagas para o benefício de R$ 300 mensal oferecido para mulheres em situação de vulnerabilidade no Estado.

Do total, 5.665 são vagas pendentes para as mulheres mapeadas pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), e outras 2.429 são vagas recém-abertas para mulheres elegíveis que aguardam na fila de espera.



Segundo o Governo de Pernambuco, as mulheres que confirmarem sua inscrição até o dia 19 de dezembro começarão a receber o auxílio no mês de janeiro, sempre no 5º dia útil.



Para receber o auxílio, é preciso cumprir cinco critérios:



- Ser responsável familiar;

- Residir em Pernambuco;

- Ser beneficiária do Programa Bolsa Família com dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados,

- Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses)

- Não possuir vínculo empregatício formal.



Em paralelo ao ciclo de confirmação, o pagamento da 8ª parcela do Programa Mães de Pernambuco será realizado em 6 de dezembro para 94.072 mulheres que permaneceram ativas ou confirmaram sua participação até o último dia 18 deste mês.



Com o pagamento da parcela do benefício em dezembro, o programa alcançará a marca de R$ 209,9 milhões investidos.

"Este novo ciclo de confirmações representa uma oportunidade para garantir que mais mulheres em situação de vulnerabilidade em Pernambuco tenham acesso ao apoio necessário para cuidar de suas famílias, com foco no combate à fome e no fortalecimento desses lares chefiados por mulheres", afirmou o secretário da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, Carlos Braga.

Como se inscrever?

Para receber o benefício, as mulheres que se enquadram nos critérios acima devem acessar o site do programa e confirmar sua participação. Em seguida, devem informar o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento.



O sistema informará se a mulher é elegível e se está dentro das vagas. Em caso positivo, basta confirmar o interesse em participar. Se não estiver dentro das vagas, a mulher será informada sobre sua posição na fila de espera.



Em parceria com o Governo de Pernambuco, a Caixa Econômica Federal está enviando os cartões do programa às residências das beneficiárias e operacionalizando os pagamentos.



Se a beneficiária ainda não recebeu o cartão, poderá sacar o valor nas agências da Caixa, apresentando um documento com foto, ou movimentar o recurso pelo aplicativo Caixa Tem.

