Bienal Sudene lança ações para a juventude do Nordeste na Bienal da UNE Iniciativas fazem parte da estratégia de promoção do desenvolvimento social da Região

Na abertura da 14ª Bienal da UNE, realizada em Recife, nesta quarta-feira (29), o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, anunciou o lançamento de uma série de iniciativas voltadas para a juventude.

Uma delas é o edital voltado para a seleção de projetos de pesquisa e inovação que tratem sobre os desafios da juventude.

Também será divulgado o Boletim Juventude no Nordeste, com dados socioeconômicos para o fomento de políticas públicas durante as atividades do evento.

"Estamos aqui, sobretudo, para escutar para construir um Nordeste de oportunidades para todos os jovens. Vamos firmar parcerias importantes com a Secretaria Nacional da Juventude, anunciar o edital Inova Juventude, com mais de R$ 1 milhão para inovação, entre outras ações. Nossa Região tem 13 milhões de jovens e queremos estar perto deles”, afirmou o superintendente da Sudene, Danilo Cabral.

O acordo de cooperação técnica com a SNJ visa o desenvolvimento de estratégias e mecanismos adequados às ações de desenvolvimento regional propostas pela Sudene, voltadas à inovação das políticas públicas de juventude e seus desdobramentos nos territórios da área de atuação da Sudene.

O foco é pesquisa, desenvolvimento e inovação, buscando construir relação com as políticas desenvolvidas, visando potencializar programas e projetos desenvolvidos para a juventude pertencente ao território de atuação da Superintendência e intensificar os impactos positivos dessas ações.

Já o Boletim da Juventude marca a retomada da publicação de análises e produção de conhecimento por parte da Autarquia.

O material pode subsidiar a construção de políticas públicas com dados confiáveis e pautada em um debate público com entes importantes para o desenvolvimento includente e sustentável da Região, entre os quais gestores públicos, setor produtivo, pesquisadores, membros de organizações representativas da sociedade.

A Sudene promove, durante a Bienal, maratona científica e tecnológica visando estimular a criação de soluções inovadoras para superar desafios sociais e econômicos que atingem o público jovem do Nordeste.

Sessenta estudantes se inscreveram para participar da iniciativa, realizada em parceria com a União Nacional dos Estudantes, a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) e com a União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES).

Os jovens deverão desenvolver soluções que dialoguem com o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). Os desafios serão apresentados aos jovens na manhã desta quinta-feira (30) e o resultado será divulgado na noite do dia seguinte (31).

As propostas serão avaliadas por uma comissão julgadora formada por pesquisadores e gestores das instituições parceiras.

Os critérios envolvem o grau de inovação da solução apresentada, funcionalidade técnica, conexão com o desafio proposto, impacto e viabilidade.

A equipe vencedora receberá R$ 7 mil como premiação. A segunda colocada ficará com R$ 3 mil, além de serviços de mentoria oferecidos pelo Porto Digital.

O terceiro melhor time também contará com consultorias do parque tecnológico pernambucano.

Estavam presentes na cerimônia de abertura da Bienal da UNE os ministros Márcio Macedo,(Secretaria-Geral da Presidência da República), Aniele Franco (Igualdade Racial) e Margareth Menezes, além do prefeito do Recife, João Campos, s secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco, Yanne Teles, e os senadores Humberto Costa e Teresa Leitão. O evento seguirá até o próximo domingo (2).

