A- A+

PALESTRA UFPE no Mercado: palestra de CEO da SIEG abordará liderança de sucesso Palestra será ministrada por Henrique Carmellino Filho, que comanda a SIEG Soluções Fiscais Estratégicas, eleita a 13ª melhor empresa de tecnologia para se trabalhar no Brasil

Nesta próxima quarta-feira (13), às 19h10, Henrique Carmellino Filho, CEO da SIEG Soluções Fiscais Estratégicas, ministrará palestra sobre liderança no evento UFPE no Mercado, que se inicia nesta terça (12) e vai até a quarta (13), no Centro de Convenções da Universidade Federal (UFPE), na Cidade Universitária.

A SIEG, referência em soluções tecnológicas para o setor fiscal e contábil, está presente no evento como parte de seu compromisso com a capacitação de novos talentos.

Com apresentação da palestra gratuita sendo voltada para o tema “Liderança incondicional: como transformar ambientes e gerar resultados”, os assuntos tratados serão as formas de liderar com propósito, como impactar positivamente o ambiente de trabalho e também como alcançar resultados de forma sustentável.





O UFPE no Mercado é um dos mais importantes eventos para estudantes e recém-formados em Pernambuco que desejam conhecer de perto as demandas e oportunidades do mercado de trabalho atual. Com teses de profissionais renomados, o evento é uma porta de entrada para quem está em busca de estágio ou planeja iniciar uma carreira sólida.

“Esta é uma excelente oportunidade para os jovens profissionais se conectarem com lideranças de destaque e conhecerem as competências valorizadas no mercado. Queremos compartilhar nossa experiência e ajudar a próxima geração a se preparar para um ambiente profissional dinâmico e desafiador”, comenta o CEO Henrique Carmellino Filho.

Mercado UFPE

O evento se trata da maior feira de trainee e estágio do Norte e Nordeste, o qual deve reunir mais de 8 mil participantes em busca de oportunidades no mercado de trabalho. As inscrições são gratuitas.

Veja também

CRISE CLIMÁTICA Eventos climáticos estão arruinando fundações de economias e são ameaças, diz presidente do BCE