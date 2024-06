A- A+

Ceasa Oferta de milho aumentou 25,12% e vendas subiram 10% neste ano Segundo levantamento do Ceasa-PE, a expectativa é fechar o mês de julho com 11 milhões de espigas comercializadas

O Centro de Abastecimento e Logística (Ceasa), apresentou um incremento de 25,12% na oferta do milho verde até o último dia 24 de junho, comparado com o mesmo período no ano passado. Segundo levantamento do informativo do Milho Verde, feito pelo Ceasa, neste ano, a quantidade de espigas ofertadas do dia 1 ao dia 25 de junho foi de 10.267.000.

Com a meta alcançada, a expectativa é positiva para o fechamento do período junino. Passada a comemoração de São João, o foco nas vendas é o Dia de São Pedro, celebrado hoje. A estimativa é de que, até do

mingo (30), sejam comercializados cerca de 11 milhões de espigas.

"As vendas ocorreram conforme esperávamos, dentro dos nossos cálculos, o que nos mantém otimistas para o restante do período, incluindo o dia de São Pedro", comemorou Bruno Rodrigues, presidente do Ceasa-PE.

Rodrigues acrescentou que "esses resultados refletem não apenas a demanda crescente pelo milho verde, mas também nossa capacidade de antecipar e responder às dinâmicas do mercado com precisão", afirmou

Mão do milho

Junto ao aumento da oferta, também foi apresentado um acréscimo no preço da mão do milho, que teve alta de 15,38%, passando de R$ 39 em 2023 para R$ 45 em 2024. Segundo o Centro de Abastecimento, o cenário é resultado do aumento dos custos de produção e da crescente demanda pelo produto.

Produção

As condições climáticas favoráveis e a disponibilidade de reservas hídricas em quase todo o Nordeste contribuíram para viabilizar a alta da produção do milho neste ano, segundo o Ceasa.

Cerca de 90% do cereal vendido no Ceasa-PE é cultivado em perímetros irrigados, nos municípios do interior do Estado.

Chã Grande (27,85%), Passira (20,02%), Vitória de Santo Antão (8,17%), Gravatá (6,96%), Barra de Guabiraba (6,80%), Ibimirim (3,78%), Pombos (3,40%), Gloria do Goitá (4,02%), Amaraji (2,64%), Lagoa de Itaenga (1,56%), Bonito (1,21%), Caruaru (1,13%), Sairé (0,56%), Belo jardim (0,52), Bezerros (0,28%).

Vendas em Olinda

Outro destaque para a venda do milho foi o tradicional polo do Circuito do Milho, que aconteceu em Olinda e registrou uma alta de 30% na saída do alimento em relação a 2023. O evento contou com a participação de mais de 50 empreendedores. Ao todo, foram vendidas 290 toneladas de milho-verde, segundo a prefeitura municipal.

As espigas foram vendidas em seis polos: Ouro Preto, Bondade, Sítio Novo, Rio Doce, Tabajara e Peixinhos.

