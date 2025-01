A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Afogados x Petrolina: veja horário e onde assistir ao duelo da 4ª rodada no Pernambucano Equipes buscam a primeira vitória no Estadual neste domingo (26), no Vianão, em Afogados da Ingazeira

Afogados e Petrolina se enfrentam neste domingo (26), às 17h, no estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano 2025.

As equipes vivem situação semelhante na competição, ambas com um ponto conquistado e posicionadas na zona de rebaixamento – o Petrolina ocupa o 9º lugar, enquanto o Afogados está na 10ª posição.

A Fera Sertaneja iniciou sua campanha com um empate em 1x1 contra o Náutico, nos Aflitos. Na sequência, sofreu duas derrotas: 2x0 para o Santa Cruz, no Arruda, e 1x0 para o Maguary, jogando no Paulo Coelho.

A Coruja, por sua vez, também empatou na estreia, por 1x1, contra o Sport, no Vianão. Nos jogos seguintes, foi derrotada pelo Retrô, por 1x0, na Arena de Pernambuco, e pelo Santa Cruz, por 2x0, no Arruda.

O histórico de confrontos entre Afogados e Petrolina na elite do Pernambucano é equilibrado. As equipes se enfrentaram quatro vezes, com dois empates e uma vitória para cada lado.

No encontro mais recente, na primeira fase do Estadual de 2024, o jogo terminou empatado em 2x2 no estádio Paulo Coelho.

Onde assistir ao jogo entre Afogados x Petrolina pelo Campeonato Pernambucano?

O confronto entre Afogados e Petrolina será transmitido ao vivo no canal da TV FPF no YouTube.

Ficha técnica

Local: Vianão (Afogados da Ingazeira/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Maximiano Fagundes

Assistentes: João Henrique e Nivan Almeida

Transmissão: TV FPF (YouTube)

