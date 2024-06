Alemanha x Dinamarca: onde assistir e escalações de partida pelas oitavas da Eurocopa

A- A+

Alemanha e Dinamarca se enfrentam pelas oitavas de final da Eurocopa 2024, neste sábado (29). O duelo tem início a partir das 16h (horário de Brasília) no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE).

Mandante do torneio, a Alemanha chegou na fase final da Euro credenciada com o primeiro lugar do grupo A. Já a Dinamarca ficou com a segunda posição do grupo C.

Como chega a Alemanha

A Alemanha iniciou o torneio como uma das favoritas ao título e se mantém neste grupo. Em três jogos, foram duas vitórias e um empate.

Os alemães golearam a Escócia em 5 a 1, venceram a Hungria por 2 a 0 e empataram com a Suíça por 1 a 1.

Em sua última aparição como profissional, o volante Toni Kroos é a liderança em campo da equipe.

O jovem Jamal Musiala e Fulkrug são os artilheiros da equipe com dois gols marcados por cada. Apesar dos números, o centroavante é reserva da Alemanha para Havertz.

Como chega a Dinamarca

A Dinamarca não venceu nenhuma partida no grupo C. Foram três empates contra Eslovênia, Inglaterra e Sérvia com dois gols marcados e dois sofridos.

O baixo desempenho deixou uma impressão ruim da seleção que foi um dos destaques da última edição da Euro.

Além de todo o favoritismo da Alemanha, os dinamarqueses podem sofrer a ausência do seu principal jogador. O meia Eriksen virou dúvida após problemas estomacais.

Um desfalque certo para o treinador Kasper Hjulmand é do volante Morten Hjulmand por suspensão.

Alemanha x Dinamarca: prováveis escalações

Alemanha: Neuer; Kimmich, Schlotterbeck, Rüdiger e Mittelstadt; Kroos e Andrich; Musiala, Gundogan e Wirtz; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Christensen e Vestergaard; Bah, Hojbjerg, Delaney e Maehle; Eriksen; Hojlund e Wind. Técnico: Kasper Hjulmand.

Onde assistir Alemanha x Dinamarca

CazeTV e PrimeVideo.

Outro jogo da Eurocopa neste sábado (29):

Suíça x Itália (13h)

