Premiação APA Petrolina é premiada como Clube Destaque no Prêmio Paralímpicos 2024 A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) foi homenageada no Prêmio Paralímpicos 2024, cerimônia realizada nesta quinta-feira (12), no Tokio Marine Hall, em São Paulo

A APA, sediada em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, recebeu o Prêmio Caixa, destinado ao clube ou confederação que mais se destacou durante o ano, no Prêmio Paralímpicos 2024, evento que celebra os principais nomes do esporte paralímpico nacional.

Na cerimônia, realizada na noite de quinta-feira (12), no Tokyo Marine Hall, em São Paulo, o clube foi representado pelo diretor-executivo e coordenador de projetos, Natanael Barros. O dirigente celebrou a premiação, exaltando a importância do trabalho coletivo de diretores, colaboradores, atletas e técnicos da instituição.

"Este reconhecimento é para todos que acreditam no poder transformador do esporte. É fruto de um trabalho em equipe, construído a muitas mãos. A APA tem imenso orgulho de representar a força e a determinação dos sertanejos no esporte paralímpico e mostrar que com muita dedicação, honestidade e amor pelo que fazemos é possível realizar um trabalho de excelência”, afirmou.

Natanael Barros, diretor executivo da APA. Foto: APA/Divulgação.

O diretor destacou que 2024 foi um ano repleto de conquistas para o clube. Segundo ele, o prêmio simboliza o encerramento de uma temporada inesquecível.

"O ano de 2024 foi muito especial para o nosso clube. Conseguimos expandir nosso projeto de escolinhas de atletismo para crianças e adolescentes, com e sem deficiência, alcançando outras cidades da região. Conquistamos o bicampeonato do Brasileiro de Atletismo Paralímpico Sub-20 e, no domingo passado, celebramos aqui em São Paulo o tricampeonato do Campeonato Brasileiro Adulto. Agora, encerramos o ano com este reconhecimento como Clube Destaque do Ano. Somos profundamente gratos a todos que confiam em nosso trabalho e torcem por nós. Este é, sem dúvida, um ano para ficar na história”, celebrou.

O Prêmio Paralímpicos, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), tem como objetivo homenagear os melhores atletas e organizações do esporte paralímpico no país. Esta foi a 13ª edição da premiação, que ocorre desde 2011, com exceção de 2020 devido à pandemia de Covid-19.





APA

Localizada em Petrolina, no coração do Vale do São Francisco, a APA é reconhecida como um case de sucesso e referência de impacto social e esportivo no Nordeste. O clube de atletismo do Sertão de Pernambuco é considerado nacionalmente como modelo de inclusão social e alto rendimento.



Com 21 anos de atuação, já impactou mais de 2.500 pessoas, promovendo o atletismo desde a formação de base até o alto rendimento.

A associação vem transformando o cenário esportivo e social da região, revelando grandes talentos, o que fez o nome da instituição ser colocado no hall das principais equipes do atletismo olímpico e paralímpico brasileiro.



Único clube de atletismo no Nordeste certificado pela Lei Pelé, a APA também se destaca na implementação de projetos financiados pela Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) do Governo Federal. Atualmente, a associação lidera quatro projetos: as Escolinhas de Atletismo Inclusivo e Escolinhas Sem Fronteiras, Canoagem Paralímpica e o Projeto Olímpico e Paralímpico do Sertão.

