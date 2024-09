Atlético-MG x Fluminense e São Paulo x Botafogo: veja escalações e onde assistir

A- A+

A Libertadores conheceu seu primeiro semifinalista da temporada 2024 nesta terça (24). Trata-se do argentino River Plate, que bateu o Colo-Colo por 1 a 0, jogando em casa.

Nesta quarta (25), mais duas equipes se juntam aos Milionários na última fase que antecede a tão sonhada final. Com confrontos nacionais e totalmente em aberto, Atlético-MG x Fluminense e São Paulo x Botafogo duelam em uma noite que promete emoção até o último minuto.

O primeiro jogo será entre mineiros e cariocas. O Galo recebe o Fluminense na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 19h, buscando reverter a desvantagem de um gol.

Mais tarde, às 21h30, é a vez do Tricolor Paulista receber o Alvinegro Carioca no Morumbis, em São Paulo. Aqui, qualquer vitória é suficiente para ambos os lados avançarem de fase.

Atlético-MG x Fluminense

O Galo chega em um momento um pouco confuso nesta parte da temporada. No Campeonato Brasileiro, a campanha irregular do time rende apenas a nona colocação na tabela. Já na Copa do Brasil, a equipe parece outra , tanto que, recentemente, confirmou presença nas semifinais do torneio.

Na Libertadores, um fator que pode deixar o torcedor mineiro otimista é que a equipe está invicta em casa. Na atual edição do torneio, o Galo soma quatro jogos dentro de seus domínios com quatro vitórias obtidas.

Já o Fluminense, atual campeão da Libertadores, vive um momento um tanto quanto peculiar. A boa campanha na competição continental contrasta com a campanha ruim no Brasileirão, em que a equipe está na zona de rebaixamento e ocupa a 18ª colocação.

Entretanto, um alento para o torcedor tricolor é que eles foram a última equipe a vencer o Atlético-MG em Belo Horizonte. Pela Série A, há cerca de um mês, os cariocas venceram os mineiros pelo placar de 2 a 0.

São Paulo x Botafogo

O empate em 0 a 0 no primeiro jogo pode ter sido considerado uma vitória para o Tricolor Paulista. No Nilton Santos, a equipe sofreu 21 finalizações e teve apenas 36% de posse de bola.

Para avançar de fase, entretanto, é necessário que a equipe melhore o seu rendimento. Para se ter uma ideia, nos últimos cinco jogos, os paulistas só venceram uma partida.

Vencer o adversário, entretanto, não será tarefa fácil. O Botafogo vem de oito jogos sem perder, somando Brasileirão e Libertadores.

O Alvinegro, aliás, é considerado por muitos um dos melhores times da atualidade no futebol sul-americano. A equipe ocupa a liderança do Brasileiro e sonha em conquistar sua primeira Libertadores.

Onde assistir

Atlético-MG x Fluminense: Paramount+

São Paulo x Botafogo: Globo, ESPN e Disney+

Escalações

Atlético-MG x Fluminense

Provável escalação do Atlético-MG: Éverson; Bruno Fuchs, Battaglia e Alonso; Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Guilherme Arana e Bernard; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Bernal, Martinelli, Arias, Ganso e Serna; Kauã. Técnico: Mano Menezes.

São Paulo x Botafogo

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Rafinha, Alan Franco, Aborleda e Welington; Bobadilla, Gustavo, Lucas Moura, Luciano e William Gomes; Calleri. Técnico: Zubeldía.

Provável escalação do Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

Veja também

DESPEDIDA Raphaël Varane anuncia aposentadoria do futebol aos 31 anos