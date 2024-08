Olimpíadas 2024: Bárbara Domingos faz história, mas termina final da Ginástica Rítmica em último

A- A+

A ginasta brasileira Bárbara Domingos ficou fora do pódio na final do individual geral, da Ginástica Rítmica, nesta sexta-feira (9), nas Olimpíadas 2024, em Paris. Com uma pontuação total de 123.100, a paranaense terminou a prova na última colocação.

Apesar do resultado, a atleta marcou seu nome na história. Bárbara é a primeira brasileira da modalidade a chegar em uma final olímpica.

A 1ª brasileira finalista olímpica individual da ginástica rítmica!



Você fez história, Babi! É apenas o começo!



Ricardo Bufolin/CBG#TimeBrasil #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/aMIJJtYlXW — Time Brasil (@timebrasil) August 9, 2024

Em apresentação na Arena La Chapelli, na capital francesa, Bárbara iniciou a prova no arco, ao som de "Circle of Life", do filme Rei Leão. Após deixar o arco cair, ela recebeu uma nota de 29.600.

Na rodada seguinte, em boa apresentação com a bola, ela conquistou uma pontuação de 33.200, ao som da música "Je Suis Malade", da belga Lara Fabian. Já na terceira rotação, Babi se apresentou com a famosa trilha "Garota de Ipanema", em uma versão em inglês. Ao fim da performance, recebeu 31.200 no aparelho.

No quarto e último aparelho, a fita, Bárbara Domingos escolheu "Bad Romance", de Lady Gaga, como música. A apresentação prendeu a atenção da plateia, mas com um erro no início, ao ver a fita enroscar em seu corpo, ela perdeu pontos preciosos e teve como nota um 29.100.

Darja Varfolomeev, da Alemanha, ficou com o ouro, somando 142.850 na média. A prata foi para Boryana Kaleyn, da Bulgária, com 140.600. Sofia Raffaeli, da Itália, foi bronze ao somar 136.300.

