FUTEBOL Brasileirão: rodada pode terminar com Botafogo, Fla, Bahia ou Palmeiras na liderança; veja cenários Time alvinegro empatou, ontem, com o Athletico e agora seca os rivais para continuar na liderança

Que o Campeonato Brasileiro é uma competição muito acirrada todo mundo já sabe, mas a edição de 2024 está chamando a atenção neste quesito.

A prova disso é que, ao final da 10ª rodada, o torneio pode ter Botafogo, Flamengo, Bahia ou Palmeiras na liderança.

Hoje, o Botafogo é o líder com 20 pontos conquistados dos 30 disputados, mas pode perder o posto a depender dos resultados desta quinta-feira (20) dos jogos entre Flamengo x Bahia e Palmeiras x Bragantino.

O vencedor do confronto no Maracanã assume a primeira posição do Brasileirão, independente do resultado no Allianz Parque.

Por outro lado, o Palmeiras depende de um empate no jogo entre Flamengo e Bahia e precisa vencer o Bragantino por, no mínimo, dois gols de diferença para ultrapassar o Botafogo e assumir a ponta da tabela pela primeira vez na temporada. Veja os cenários abaixo:

Empate Flamengo x Bahia + empate Palmeiras x Bragantino

Botafogo - 20 pontos

Flamengo - 19 pontos

Bahia - 19 pontos

Athletico - 18 pontos

Palmeiras - 18 pontos

Vitória do Flamengo + empate Palmeiras x Bragantino

Flamengo - 21 pontos

Botafogo - 20 pontos

Athletico - 18 pontos

Palmeiras - 18 pontos

Bahia - 18 pontos

Vitória do Bahia + empate Palmeiras x Bragantino

Bahia - 21 pontos

Botafogo - 20 pontos

Flamengo - 18 pontos

Athletico - 18 pontos

Palmeiras - 18 pontos

Empate Flamengo x Bahia + vitória do Palmeiras (por 2 gols de diferença)

Palmeiras - 20 pontos

Botafogo - 20 pontos

Flamengo - 19 pontos

Bahia - 19 pontos

Athletico - 18 pontos

