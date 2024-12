Campeão, rebaixado e vaga na pré-Libertadores: veja o que está em jogo na rodada final da Série A

A- A+

O campeão da Série A do Campeonato Brasileiro 2024 e o último clube rebaixado à Série B 2025. A última rodada do Brasileirão reserva muita emoção nos dois extremos da tabela. Principalmente para cariocas e paulistas. No topo, o líder Botafogo precisa apenas de um ponto para levar a taça. O Palmeiras, em segundo, tem de vencer e torcer por uma derrota do Fogão para repetir os feitos seguidos de 2022 e 2023. Na parte inferior, Atlético-MG, Athletico, Fluminense e RB Bragantino ainda correm risco de queda.

Título e queda

O Botafogo recebe o São Paulo, no Engenhão. Com 73 pontos, os alvinegros serão campeões diretamente em caso de empate. O clube paulista, já garantido na Libertadores, tem convivido com uma campanha curiosa por parte dos tricolores, que vão torcer por uma derrota da própria equipe para não beneficiar o rival Palmeiras.

No Allianz Parque, o Palmeiras, vice, com 72, precisa vencer para ainda sonhar com o terceiro título seguido do Brasileirão. Coincidentemente, o Verdão poderia ser beneficiado pelo fato de o adversário ser o Fluminense, rival do Botafogo. O problema é que a equipe carioca corre risco de rebaixamento e pode chegar em 2025 jogando Segundona e Super Mundial de Clubes.

Para escapar da queda, o Fluminense, em 15º, com 43, precisa somente de um empate para escapar. Se perder, terá de torcer para RB Bragantino (17º, com 41) ou Athletico (16º. com 42) não vencerem seus respectivos compromissos. Os paulistas recebem o já rebaixado Criciúma, no Nabi Abi Chedid, enquanto os paranaenses visitam o Atlético-MG (14º, com 44), na Arena MRV.

No caso do Athletico, a vitória garante a permanência. O empate só evita a queda se o RB Bragantino não vencer ou se o Fluminense perder por no mínimo dois gols. Se perder, o Furacão se salva em caso de tropeço dos paulistas.

Para o RB Bragantino, só a vitória evita o rebaixamento. No caso do Atlético-MG, basta um empate para seguir na elite nacional. Se perder, precisa que o Bragantino ou Fluminense não ganhem.



Libertadores

A rodada final também reserva algumas definições quanto à vaga final na pré-Libertadores, com Bahia (8º, com 50), Cruzeiro (9º, com 49) e Vasco (10º, com 47) na briga. Os baianos garantem um lugar no torneio continental se vencerem o já rebaixado Atlético-GO. Se empatar, terá de secar a Raposa, que visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, e torcer para o Cruzmaltino não ganhar do Cuiabá, na Arena Pantanal, e tirar uma diferença de 12 gols de saldo.

O Cruzeiro só chega à fase preliminar da Libertadores se vencer e o Bahia não derrotar o Atlético-GO. Já o Vasco precisa ganhar e secar ambos os rivais, tirando uma diferença enorme de saldo.

Segundo o site “Chances de Gol”, o Botafogo tem 90,2% de probabilidades de ser campeão, enquanto o Palmeiras tem 9,8%. Para o rebaixamento, as estatísticas apontam risco de 4,9% para o Atlético-MG, 18,5% para o Fluminense, 28,1% para o Athletico e 48,5% para o RB Bragantino.

