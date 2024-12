A- A+

Brasileirão Fluminense, Atlético-MG, Bragantino e Athletico-PR vão para 38ª rodada com risco de rebaixamento As quatro equipes tentam escapar da última vaga que resta para a disputa da Série B 2025

A 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi encerrada nesta quinta-feira (5) com duas partidas envolvendo a briga contra o rebaixamento à segunda divisão. O Fluminense venceu o Cuiabá, por 1 a 0, no Maracanã, e o Bragantino superou o Athletico-PR, por 2 a 1, na Ligga Arena.

VEEENCE O FLUMINENSE! KEVIN SERNA FAZ E O FLU VENCE O CUIABÁ NO MARACA! VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/M8GWGJ11oo — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 6, 2024

Com os resultados da penúltima rodada, o Criciúma teve o rebaixamento confirmado. Além do Tigre, o Atlético-GO e o Cuiabá também já foram rebaixados.

Para a 38ª e última rodada, que acontece neste domingo (8), às 16h, quatro equipes ainda correm risco de rebaixamento. O Red Bull Bragantino é o 17º colocado com 41 pontos.

LUTAR ATÉ O FIM!



Com dois gols de Eduardo Sasha, o Massa Bruta vence o Athletico Paranaense, na Ligga Arena, por 2 a 1, e segue vivo na briga pela permanência na série A. pic.twitter.com/YIY8o2hLlI — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 6, 2024

Athletico-PR (16º com 41 pontos), Fluminense (15º com 42 pontos) e Atlético-MG (14º com 44 pontos) ainda estão ameaçados e vão tentar escapar da queda para a Série B.

Desses quatro times, dois se enfrentam num confronto direto. O Atlético-MG recebe o Athletico-PR; o Fluminense visita o Palmeiras; e o Bragantino encara o Criciúma.

