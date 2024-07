Campeonato Pernambucano Sub-20: conheça os semifinalistas

A- A+

A última rodada da segunda fase do Campeonato Pernambucano Sub-20 chegou ao fim no domingo (14). Os dois melhores times dos grupos C e D se classificaram para as semifinais do estadual.

Classificados antecipadamente, Náutico e Sport, líderes de seus grupos, cumpriram tabela na última rodada com o Clássico dos Clássicos.

No CT do Leão, o time rubro-negro recebeu o Timbu e foi derrotado por 2 x 1.

Com a classificação em risco, o Santa Cruz saiu atrás do placar contra o Retrô, mas o Tricolor buscou a virada com gols de Túlio e Richardson, garantindo a vaga na semifinal.

Buscando avançar de fase, Petrolina e Porto se enfrentaram no estádio Paulo Coelho.

A Fera Sertaneja venceu por 3 x 2 e empatou em pontos com o Retrô, mas foi eliminada pelo saldo de gols.

Com os resultados, a semifinal do Pernambucano será marcada pelo Clássico das Multidões entre Santa Cruz (2ºC) e Sport (1ºD), e o duelo entre Náutico (1ºC) e Retrô (2ºD).

Os jogos de ida serão realizados no dia 20 de julho, enquanto os de volta acontecem no dia 27. Os locais ainda não foram definidos.



