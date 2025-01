A- A+

Campeonato Pernambucano Em visita ao Central, Sport busca primeira vitória no Pernambucano; veja onde assistir Com possibilidade de time misto, Rubro-negro terá ausência de dupla titular neste domingo (26)

Fora da zona de classificação ao mata-mata do Campeonato Pernambucano, o Sport busca sua primeira vitória na competição neste domingo (26). Às 16h, o Rubro-negro visita o Central, no Lacerdão, em Caruaru pela quarta rodada , em confronto direto de olho na segunda fase.

Enquanto a Patativa ocupa o 5º lugar, com quatro pontos, o Leão está em 7º, com um ponto a menos.

Caso o torcedor queira se apegar aos números, o Sport tem tudo para voltar do Interior com os três pontos na bagagem.

Isso porque, o último revés do time da Praça da Bandeira para o Central aconteceu em 2018, na semifinal do Estadual, por 1x0. De lá para cá, em outros cinco encontros, o maior campeão pernambucano venceu todos.

RODRIGO ATENCIO É DO SPORT pic.twitter.com/Q0XEaN43Mk — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 24, 2025

No entanto, olhando para o momento atual, os rubro-negros sequer têm a ideia de qual time será mandado a campo neste final de semana na Capital do Forró.

Depois de atuar com a equipe sub-20 nos três primeiros compromissos do campeonato, perante Afogados, Decisão e Retrô, há a expectativa que uma formação mista seja utilizada. Desta vez, não comandada por César Lucena, mas, sim, pelo técnico Pepa.

Na primeira movimentação visando o jogo, na sexta-feira, o português chegou a trabalhar com 12 atletas da base rubro-negra, no CT José de Andrade Médicis.

Entre eles, o zagueiro Marcelo Ajul e os volantes Adriel e Zé Lucas. Trio que foi relacionado para a partida contra o Ferroviário, pela estreia da Copa do Nordeste, em Fortaleza.

Inclusive, há a possibilidade de um dos cabeças de área ser utilizado neste domingo. Único volante de origem do grupo principal, o uruguaio Fabricio Domínguez lida com dores na coxa e será preservado do jogo.

Ele deixou a partida pelo Nordestão mancando na quarta-feira. Na oportunidade, o Sport precisava do resultado e Hyoran foi lançado em seu lugar.

Outro que também não vai para Caruaru é Lucas Lima. Com traumas no joelho e no tornozelo, o camisa 10 não preocupa o departamento médico, mas também está fora do duelo com o Central por precaução.

Patativa com novidades

Empolgado pela vitória sobre o Náutico na rodada passada, o Central encara o Sport repleto de novidades a serem apresentadas ao torcedor.

A começar pelo comando da equipe. Indo para sua quarta passagem pelo clube caruaruense, Celso Teixeira estreia neste final de semana.

Para o confronto, o treinador vai ter à disposição duas caras novas contratadas recentemente: o lateral-esquerdo Kleitinho e o atacante Thoni.

A dupla chegou ao Central no início da semana e teve o nome publicado no BID da CBF na sexta-feira (24).

Ficha técnica

Central

Milton Raphael; Vivico, Lazarini, Janelson e Leozinho (Kleitinho); Diego Aragão, Elivelton, Flávio e Eudair; Everton Lino e Charles. Técnico: Celso Teixeira.

Sport

Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), Marcelo Ajul (Antônio Carlos), Chico e Igor Cariús (Rafinha); Adriel (Zé Lucas), Tití Ortiz e Hyoran; Gustavo Maia (Romarinho), Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho. Técnico: Pepa.

Local: Lacerdão (Caruaru/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Diego Fernando

Assistentes: Clóvis Amaral e Túlio Caldas

Transmissão: TV FPF e Canal GOAT

Veja também