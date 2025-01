A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Decisão x Petrolina: veja onde assistir ao vivo ao duelo no Pernambucano Na luta contra o rebaixamento no Estadual, as equipes se enfrentam nesta quinta (30), às 15h

Decisão e Petrolina entram em campo nesta quinta-feira (30), às 15h, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano. O duelo entre as equipes sertanejas será realizado no estádio Odilon Ferreira, em Sertânia.

Os dois times apresentam campanhas semelhantes na competição. Com dois pontos cada, o Decisão ocupa a oitava posição na tabela, enquanto o Petrolina é o lanterna devido ao saldo de gols.

Na último confronto, o Bode do Moxotó foi derrotado pelo Jaguar por 2x1, fora de casa. Já a Fera Sertaneja empatou em 1x1 com o Afogados.

Na zona de rebaixamento, ambas as equipes precisam da vitória para seguir na luta pela permanência na elite do estadual. A expectativa é de um jogo equilibrado e disputado no Sertão pernambucano.

Onde assistir a Decisão x Petrolina pelo Pernambucano?

A partida entre Decisão e Petrolina será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da TV FPF.

Ficha técnica

Local: Estádio Municipal Odilon Ferreira dos Santos (Sertânia/PE)

Horário: 15h

Árbitro: Michelangelo Almeida

Assistentes: José Daniel e Luiz Henrique

Transmissão: TV FPF (YouTube)

