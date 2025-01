A- A+

EUA Deputados americanos aprovam projeto de lei proibindo atletas transgêneros de competirem no feminino Projeto define sexo "com base apenas na biologia reprodutiva e genética no nascimento" e restringe atletas transgêneros de participar de esportes "designados para mulheres"

A Câmara dos Representantes dos EUA, liderada pelos republicanos, aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que restringiria severamente a participação de atletas transgêneros em competições esportivas femininas. Embora seja improvável que o Senado o aprove, o projeto de lei proibiria estudantes transgêneros de participar de times femininos em qualquer escola ou universidade que receba financiamento federal.

O projeto de lei define sexo "com base apenas na biologia reprodutiva e genética no nascimento" e restringe atletas transgêneros de participar de esportes "designados para mulheres ou meninas". Antes das eleições de 2024, os republicanos já haviam atacado os democratas em questões sobre transgêneros, especialmente no que se refere à juventude e aos esportes, explorando uma guerra cultural mais ampla em torno dos direitos LGBTIQ+.

O presidente eleito Donald Trump prometeu acabar com a "loucura transgênero". A Câmara registrou 218 votos a favor do projeto de lei, incluindo dois democratas. No Senado, no entanto, é improvável que os republicanos conquistem democratas suficientes para superar o limite de 60 votos.

O grupo de direitos civis Equality California chamou o projeto de lei de "mais um esforço para negar aos jovens transgêneros a dignidade e o respeito que eles merecem".

