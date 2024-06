Destaque na primeira fase da Euro, zagueiro espanhol revela ter brasileiro como ídolo; saiba quem

A- A+

A Espanha é a única seleção desta edição da Eurocopa que ainda não sofreu gols, sendo a única que tem 100% de aproveitamento. Muito desses números se deve a um jogador que nem sequer joga em um gigante europeu e é pouco conhecido entre os brasileiros, muito embora seu maior ídolo no futebol seja justamente um brasileiro.

Zagueiro titular nos três jogos da Espanha até aqui no torneio, Le Normand (que defende a Real Sociedad) vem sendo um dos principais nomes da seleção, tendo, inclusive, sido escolhido para o time dos melhores atletas da primeira fase da Eurocopa.

Muito procurado pela imprensa por conta disso, o jogador respondeu a um "bate-bola" do jornal espanhol Mundo Deportivo, no qual respondeu, sem titubear, que seu ídolo no futebol é o brasileiro Kaká.





Além do brasileiro, que fez história pelo Milan (sendo o último brasileiro a vencer o prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, em 2007, ano em que foi campeão mundial com o clube), Le Normand também respondeu a pergunta fora do futebol, como série que assiste no momento (One Piece), música que ouve antes dos jogos (AfroLOVA', de RelsB) e para qual atleta pediria para tirar uma selfie (o compatriota Rafael Nadal).

Le Normand volta a campo com a Espanha neste domingo, para enfrentar a surpreendente Geórgia, pelas oitavas de final do Eurocopa. A competição já conhecerá seus primeiros classificados às quartas nesta sexta, quando a Suíça enfrenta a Itália e a anfitriã, Alemanha, encara a Dinamarca.

