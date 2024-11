A- A+

Corrida Festival 21K Noronha terá nona edição com programação esportiva e cultural A corrida acontece no dia 30 deste mês e as inscrições já estão encerradas

Fernando de Noronha vai receber a nona edição do Festival 21K Noronha, evento esportivo e cultural de que movimenta a ilha.

A corrida vai acontecer no dia 30 deste mês e as inscrições já estão encerradas.

Desde 2014, a prova atrai corredores de todo o Brasil e do mundo, que percorrem um dos circuitos mais deslumbrantes do planeta.

As paisagens paradisíacas fazem parte do compromisso socioambiental do evento. Nenhum resíduo é deixado no percurso, e iniciativas como o projeto “Deixe Sua Raiz em Fernando de Noronha” reforçam a conexão entre participantes e natureza.

Com 700 corredores, dos quais mais de 100 são moradores, o evento gera emprego, fomenta o turismo sustentável e incentiva a economia local em um período de baixa temporada. Além disso, promove ações como o Projeto DOE PASSADAS, que apoia atletas locais.

O Festival ainda conta com palestras e ações de conscientização ambiental e 2 festas com shows ao vivo no Forte dos Remédios, que celebram um encontro único entre esporte, cultura e preservação ambiental.

