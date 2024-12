Fifa anuncia sede dos Mundiais 2030 e 2034

A- A+

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (11) as sedes das edições de 2030 e 2034 da Copa do Mundo. O Mundial posterior ao de 2026, que ocorre em três países da América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México), será dividido também em três sedes: Espanha, Marrocos e Portugal. Quatro anos depois, a maior competição de seleções acontecerá na Arábia Saudita.

Em 2030, vale citar, a Fifa também comunicou que três jogos serão disputados na América do Sul como parte da celebração do centenário do torneio, iniciado em 1930. Os países escolhidos foram Argentina, Uruguai e Paraguai.

“Primeira final se jogou no Centenário (estádio no Uruguai). Hoje nós estamos decidindo a sede de uma Copa, a sede do centenário do Mundial. Podemos mostrar ao mundo, como disse o presidente Infantino, que o futebol nos une. Estamos em uma frente histórica e podemos mostrar um bom trabalho em equipe para fazer história unindo três continentes atrás de uma paixão”, disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

