Futebol Flamengo x Bahia e Atlético-MG x São Paulo; confira onde assistir aos jogos desta quinta (12) Jogos definem mais dois semifinalistas da Copa do Brasil

Após uma noite de emoções pela Copa do Brasil nesta quarta (11), a dose tende a se repetir nesta quinta (12). Com confrontos em aberto, Flamengo x Bahia e Atlético-MG x São Paulo duelam para definir os outros dois semifinalistas da competição.

Flamengo x Bahia

Às 21h45, o Flamengo recebe o Bahia no Maracanã. Para este jogo, o Rubro-negro tem a vantagem de um empate, pois venceu o Tricolor de Aço na ida por 1 a 0.

Os cariocas, entretanto, terão que driblar os desfalques de Michael, Viña, Everton, De La Cruz e Pedro - todos fora por lesão - para superar os baianos.

Por outro lado, o Tricolor terá de quebrar um tabu com o técnico Rogério Ceni. Em 13 jogos contra o Flamengo, o treinador nunca venceu o adversário, perdendo todos.

O vencedor do confronto encara o Corinthians, que venceu o Juventude por 3 a 1 e carimbou presença nas semifinais.

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime.

Atlético-MG x São Paulo

Também às 21h45, o Atlético-MG recebe o São Paulo na Arena MRV. O cenário de placar aqui é o mesmo: o Galo só precisa de um empate para avançar às semis, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0.

Para o duelo, os mineiros contam com um retrospecto recente positivo em cima dos paulistas. São oito jogos de invencibilidade, tendo a última acontecido há quatro anos.

O São Paulo, por outro lado, se inspira na campanha da Copa do Brasil do ano passado, quando eliminou grandes adversários e se sagrou campeão do torneio.

O vencedor do duelo encara o Vasco. Apesar da derrota por 2 a 1 no tempo normal, o Cruz-maltino venceu o Athletico-PR nos pênaltis por 5 a 4.

Onde assistir: SporTV 2, Premiere e Amazon Prime.

