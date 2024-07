A- A+

FUTEBOL Flamengo x Palmeiras e mais: saiba onde assistir aos jogos da Copa do Brasil nesta quarta (31) Cinco confrontos acontecem pelas oitavas de final da Copa do Brasil; Flamengo e Palmeiras duelam às 20h

Na noite desta quarta-feira (31), cinco confrontos movimentam as oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Os jogos de ida irão ditar o rumo da classificação das equipes: quem vai levar vantagem para o segundo confronto e quem irá deixar tudo em aberto para a grande decisão.

Às 19h, Athletico Paranaense e RB Bragantino se enfrentam na Ligga Arena. O Furacão, que entrou na Copa do Brasil na terceira fase, avançou às oitavas após eliminar o Ypiranga por 4x2 no placar agregado. Também ingressando na terceira fase, o Bragantino superou o Sousa-PB por 4x1 no agregado.

Também às 19h, CRB e Atlético-MG duelam no estádio Rei Pelé, em Alagoas. O Galo, que iniciou na competição na terceira fase, se classificou nas oitavas após eliminar o Sport por 2x1 no placar agregado.

Já o CRB avançou após empatar com o Rio Branco por 0x0 na primeira fase, vencer o Athletic por 2x0 na segunda fase e superar o Ceará na terceira etapa, vencendo os dois jogos por 1x0.

Às 20h, em um confronto considerado uma "final antecipada", Flamengo e Palmeiras entram em campo no Maracanã. As duas grandes equipes entraram na terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-negro eliminou o Amazonas, enquanto o Verdão se classificou após desbancar o Botafogo-SP.

Às 21h30, dois confrontos acontecem simultaneamente. Corinthians x Grêmio, na Neo Química Arena, e Atlético-GO x Vasco, no estádio Antônio Accioly, duelam para tentar abrir vantagem para a classificação às quartas de final.

O Corinthians entrou na primeira fase e eliminou Cianorte, São Bernardo e América-RN, enquanto o Grêmio, que entrou na terceira, desclassificou o Operário.

Na primeira fase, o Atlético-GO eliminou o União Rondonópolis. Em seguida, desclassificou Real FC e Brusque. Já o Vasco, que também disputou desde a primeira rodada, eliminou Marcílio Dias, Água Santa e Fortaleza.

Confira onde assistir ao vivo aos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024:

Athletico Paranaense x RB Bragantino, 19h - Transmissão: Sportv e Premiere

CRB x Atlético-MG, 19h - Transmissão: Prime Video

Flamengo x Palmeiras, 20h - Transmissão: Prime Video

Corinthians x Grêmio, 21h30 - Transmissão: Globo, Sportv, Prime Video e Premiere

Atlético-GO x Vasco, 21h30 - Transmissão: Globo, Sportv, Prime Video e Premiere

