Futebol Fortaleza x Corinthians: confira as escalações e onde assistir à partida Duelo é válido pela primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana

Fortaleza x Corinthians abrem nesta terça-feira (17) a primeira leva de jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida acontece no Castelão, na capital cearense, às 21h30 (horário de Brasília).

As equipes voltam a se enfrentar após pouco menos de um mês. Na ocasião, o duelo aconteceu pelo Campeonato Brasileiro, e o Leão do Pici acabou levando a melhor e venceu o confronto por 1 a 0.

O duelo também é uma reedição da semifinal da competição no ano passado. Na oportunidade, o Tricolor Cearense eliminou o Alvinegro e chegou à final de uma competição internacional pela primeira vez, quando acabou ficando com o vice-campeonato após perder para a LDU nos pênaltis.



Como chega o Fortaleza

Já esteve melhor. Após emplacar uma sequência de 12 jogos consecutivos sem saber o que é perder, chegando até a liderar o Campeonato Brasileiro, o Fortaleza viu sua sequência invicta cair diante do Botafogo. De lá para cá, o clube amargou mais uma derrota, contra o Internacional, e um empate, contra o Athletico-PR.

Entretanto, quando o adversário é o Corinthians, o Tricolor Cearense tem motivo para estar otimista. São sete jogos sem perder para o Alvinegro. Dentro de casa, o recorte é ainda mais positivo: o Fortaleza não perde para os paulistas como mandante desde 2019.





Como chega o Corinthians

Confuso define bem a temporada do Corinthians no momento. O Alvinegro vem de derrota no Campeonato Brasileiro e viu suas chances de rebaixamento aumentar na última rodada - atualmente ocupa a 18ª posição.

Contudo, quando se analisa as copas, o Corinthians parece que entra em uma espécie de metamorfose. Na última semana, garantiu presença nas semifinais da Copa do Brasil após reverter uma desvantagem no placar agregado e vencer o Juventude nos acréscimos por 3 a 1.

Na fase anterior da Sul-Americana, mesmo após perder para o RB Bragantino, o Alvinegro contou com uma atuação espetacular do goleiro Hugo Souza, que defendeu três cobranças de pênaltis e foi decisivo na classificação corinthiana.





Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Hércules, Sasha, Pikachu, Pochettino e Breno Lopes; Lucero. Técnico: Vojvoda.

Corinthians: Hugo Souza. Fagner, Felix Torres, Cacá e Hugo; José Martínez, Charles, Carrillo, Garro e Talles Magno; Yuri Alberto. Técnico: Ramon Diaz

Onde assistir: SBT (TV aberta), ESPN, Disney+.

