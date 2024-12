A- A+

Futebol FPF inicia vistoria de estádios para o Pernambucano 2025 As primeiras foram realizadas no Sertão do Estado, contemplando os Estádios Paulo Coelho, em Petrolina; Waldemar Viana, em Afogados da Ingazeira; e Odilon Ferreira, em Sertânia

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) iniciou as vistorias dos estádios que receberão jogos da Série A1 do Campeonato Pernambucano 2025. O trabalho contou com a presença do consultor Jaime Barbosa, especialista em gramados certificado pela Conmebol, que está avaliando as condições dos campos de jogo em conjunto com a equipe da FPF.

As primeiras vistorias foram realizadas no Sertão do Estado, contemplando o Paulo Coelho, em Petrolina; Waldemar Viana, em Afogados da Ingazeira; e Odilon Ferreira, em Sertânia. Nos próximos dias, o cronograma seguirá para o Agreste e será finalizado na Região Metropolitana do Recife, com visitas aos estádios da capital e de São Lourenço da Mata.

Durante as inspeções, a equipe avaliou aspectos como gramado, iluminação, vestiários, bancos de reservas, entre outros. Após a conclusão das vistorias, os clubes receberão relatórios detalhados com as avaliações realizadas pela equipe técnica. Esses documentos apresentarão sugestões de melhorias, caso necessário, para garantir que os estádios atendam plenamente aos requisitos do campeonato.

O Pernambucano terá início no dia 11 de janeiro. O Sport é o atual campeão.

