A- A+

Futebol Startup de Petrolina e Canal GOAT fecham parceria para cobertura do Campeonato Pernambucano em 2025 No ano passado, o Estadual registrou mais de 11 milhões de visualizações nas transmissões em parceria entre a Federação Pernambucana de Futebol e o

O hub de produção de conteúdos Missão Sports, startup recente criada em Petrolina, e o Canal GOAT, estarão juntos na cobertura do Campeonato Pernambucano de 2025. A parceria trará uma equipe de influenciadores pernambucanos na cobertura dos principais times.

No ano passado, o Campeonato Pernambucano registrou mais de 11 milhões de visualizações nas transmissões em parceria entre a Federação Pernambucana de Futebol e o Canal GOAT. Para 2025, com a Missão Sports, a parceria quer ampliar o alcance através do engajamento nas redes sociais, atraindo o público mais jovem.

“Essa parceria é um marco importante no projeto construído pela Missão Sports. Nossa visão é que, no futuro, possamos assumir protagonismo na cobertura de eventos esportivos, tanto em cenário nacional como internacional”, destacou João Ricardo Almeida, chefe das operações da Missão Sports.

“Estamos felizes com esta parceria porque vamos levar ainda mais conteúdo para os torcedores. Vamos cobrir todo o torneio, incluindo a grande final, sempre trazendo muita informação, ainda mais com os influenciadores somando com detalhes dos bastidores dos clubes e da própria sensação da torcida”, explicou Ricardo Taves, CCO (Chief Content Officer) do Canal GOAT.

Além do Canal GOAT, o trabalho coordenado pela Missão Sports (@missaosports) envolverá outras 4 páginas parceiras: @leaomilgrau, que cobre o Sport; @nauticomilgrau, com conteúdo sobre o Náutico; @thiiagottavares, influencer focado na cobertura do Santa Cruz; e @_qxute, que entrega material constante sobre o futebol pernambucano.

Veja também

Futebol Internacional Gabriel Jesus 'esquece' propostas e só quer curtir bom momento do Arsenal no Inglês