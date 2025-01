A- A+

FUTEBOL Goleiro de 16 anos morre após defender pênalti com o peito Edson Lopes Gama recebeu impacto direto da bola entre a região do esterno e o diafragma

Edson Lopes Gama, jovem goleiro de 16 anos, morreu após defender um pênalti com o peito durante um treino com seu time amador em Maués, no Amazonas. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira (6).

O adolescente recebeu impacto direto da bola entre a região do esterno e o diafragma. Ele caiu no chão com dores após interromper o gol. Segundo o jornal espanhol Marca, o jovem foi levado de carro em uma viagem por estradas rurais que durou 11 horas.



Veja o lance:

JOVEN DE 16 AÑOS MUERE TRAS BALONAZO EN EL PECHO EN BRASIL



El pasado 6 de enero de 2025, Edson Lopes Gama, perdió la vida durante un partido de fútbol en #Amazonas, #Brasil.



El trágico momento quedó grabado en video, mostrando cómo el joven, quien estaba... pic.twitter.com/qh1jAyUmgq — VocesAlAire (@Voces_Al_Aire_) January 14, 2025

Edson não tinha histórico de doença cardíaca. No funeral, seus familiares vestiram a camisa do Grêmio, time do qual o jovem goleiro falecido era torcedor.





“Hoje você tocou o Brasil inteiro, nunca imaginei que pudesse ser assim. Você foi um jogador dedicado e uma criança que nunca ficou triste, sempre feliz. Você mais gostou, de jogar futebol”, compartilhou o irmão nas redes sociais.

Veja também