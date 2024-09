Guarani x Coritiba na Série B: veja onde assistir e escalações

Guarani e Coritiba fecham a 24ª rodada da Série B em duelo nesta terça-feira (3). O confronto acontece às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

As duas equipes, das mais tradicionais na segunda divisão, vivem momentos distintos na competição.

O Guarani é o lanterna da Série B com 18 pontos somados e duas partidas a menos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o CRB com 25 pontos.

O Bugre vem de um longo período sem jogos. A partida da última rodada, contra o Botafogo-SP, foi adiada e deixou a equipe 13 dias sem atuar.

Apesar da má colocação na tabela, o Guarani vem no seu melhor momento na Série B. São três jogos sem perder com vitórias diante de Vila Nova e Chapecoense, e empate contra o Santos.

Virada de chave

Quem já conseguiu a virada de chave na Série B foi o Coritiba. Até o final do 1º a equipe estava próximo do Z-4, mas melhorou e já mira o G-4.

Nos últimos quatro jogos, o Coritiba venceu três jogos (Brusque, Sport e Avaí) e empatou diante da Ponte Preta.

O Coritiba é atualmente o 11º colocado com 33 pontos. Em caso de vitória, salta para a 7ª posição.

Guarani x Coritiba: retornos e desfalques

O Guarani tem um retorno no gol para o confronto desta terça (3). Vladimir volta ao time do técnico Allan Aal.

Outras opções para o treinador são os reforços: Lohan, Pierre e Emerson Barbosa.

Já o Coritiba tem um desfalque importante no meio-campo. O volante Sebastián Gómez recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Guarani x Coritiba: prováveis escalações

Guarani: Vladimir; Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias; Airton, João Victor e Caio Dantas. Técnico: Allan Aal.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Morelli e Vini Paulista; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Robson. Técnico: Jorginho.

Guarani x Coritiba: onde assistir

A partida entre Guarani e Coritiba tem transmissão do SporTV e Premiere.