Jogadores de clube da Venezuela erram pênaltis de propósito como forma de protesto; veja o vídeo

Um caso incomum aconteceu em uma partida do Campeonato Venezuelano, nesta quarta (21). Em uma disputa de pênaltis, os jogadores do Caracas erraram propositalmente as cobranças contra o Deportivo Táchira, como forma de protesto a uma decisão da arbitragem no tempo normal. Confira o vídeo.

Una de las tandas de penales más extrañas que he visto.



Caracas FC en modo de protesta por un gol anulado en los últimos minutos vs Deportivo Táchira decide patear afuera y que su portero no se mueva en la tanda de penales de la Copa Rey de Marcas al finalizar el juego.



Video… pic.twitter.com/7O4j10ESaT — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) August 22, 2024

Na disputa das penalidades, os jogadores do time da capital venezuelana chutaram para fora, enquanto o goleiro do time não se mexeu para defender as cobranças do adversário. O resultado da disputa foi 3 a 0 para o Táchira.

O protesto aconteceu após o Caracas ter um gol anulado por impedimento em um lance bastante duvidoso, no último minuto da partida.

A equipe ainda teve dois jogadores expulsos pela reclamação do lance e o jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal.

Polémico final del #ClasicoFUTVE



• Gol de Everardo Rose al 99'

• Se quitó la camiseta teniendo amarilla

• Fue anulado el gol por Migdalia Rodríguez

• Alexis Herrera le sacó otra amarilla y expulsó a Rose

• Chequearon el VAR y determinaron que estaba ADELANTADO el jugador… pic.twitter.com/FPrlqHKy8a — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) August 22, 2024

Porém, para a surpresa de muitos, a disputa de pênaltis em questão funciona mais como uma espécie de entretenimento, visto que o resultado final que conta para o torneio é o do tempo normal.

Por incrível que pareça, após qualquer jogo do Campeonato Venezuelano, uma disputa de pênaltis é realizada independente do resultado da partida no tempo normal.

No final do campeonato, o melhor time da Copa Rey de Marcas, como é chamada a disputa de pênaltis, pode receber uma premiação em dinheiro.

