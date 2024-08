A- A+

paris Jogos Paralímpicos: Cícero Nobre fica com bronze no lançamento de dardo em Paris O paratleta brasileiro igualou a campanha de Tóquio-2020, quando também ficou com o bronze.

O paraibano Cícero Nobre conquistou a medalha de bronze neste sábado (31), no lançamento de dardo da classe F57 nos Jogos Paralímpicos de Paris. O paratleta brasileiro, que compete de cadeira de rodas por uma má-formação congênita bilateral nos pés, igualou a campanha de Tóquio-2020, quando também ficou com o bronze.

Cícero vai levar a medalha de volta para casa após alcançar 49,46 metros no lançamento de dardo. O ouro foi para Yorkinbek Odilov, do Uzbequistão, que alcançou a marca de 50,32 metros. Atrás dele, com a prata, ficou o turco Mohammad Khalvandi, que atingiu 49,97 metros.

A carreira de Cícero ganhou destaque internacional em maio deste ano, quando conquistou o ouro no Mundial de Kobe. Lá, ele se consolidou como um dos melhores do mundo na classe F57, para atletas com sequelas de poliomielite, lesões medulares e amputações. Apesar de ter chegado favorita ao primeiro lugar do pódio, o bronze segue como um grande feito da carreira do paraibano de 32 anos.

