Nacional marca velório de Juan Izquierdo na sede do clube, nesta quinta-feira

O Nacional-URU marcou o velório do jogador Juan Izquierdo, que faleceu na noite da última terça-feira (27), aos 27 anos, para esta quinta-feira (29), das 11h às 13h (horário de Brasília), na sede do clube.

El velatorio de Juan Izquierdo se realizará mañana, jueves 29 de agosto, de 11:00 a 13:00 en el Salón Cristal de la Sede del Club Nacional de Football.



El acceso al público será por Avenida 8 de Octubre. No habrá sepelio.



Atendiendo el deseo de todos de despedir a Juan, rogamos… pic.twitter.com/904LOqkseS — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

O atleta morreu após uma de parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca sofrida na partida contra o São Paulo pela Libertadores.

“O velório de Juan Izquierdo será realizado amanhã, quinta-feira, 29 de agosto, das 11h às 13h, no Salão Cristal da Sede do Clube Nacional de Futebol. O acesso ao público será pela Avenida 8 de Octubre. Não haverá funeral. Atendendo ao desejo de todos de se despedirem de Juan, pedimos que a movimentação pela sala seja fluida e ordenada, respeitando o protocolo"” escreveu o Nacional.

Segundo o jornal El País, os familiares de Izquierdo solicitaram que a cerimônia fosse curta, para que houvesse uma hora de privacidade para os entes queridos e outras duas horas abertas ao público para que os torcedores pudessem se despedir do jogador de 27 anos.

Além disso, segundo o portal uruguaio, Jonathan Calleri, Michel Araújo e Rafinha, jogadores do São Paulo, foram ao hotel do Nacional e manifestaram o desejo de estar presentes no velório, mesmo tendo jogo nesta quarta-feira, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

A ideia dos jogadores é viajar após o jogo desta quarta-feira em um voo particular para poder chegar a tempo do velório.

Para isso, Calleri, Michel Araújo e Rafinha esperaram autorização do clube para coordenarem tudo na hora certa e prestar suporte à família de Izquierdo.

O que aconteceu com Juan Izquierdo?

O jogador deu entrada no Hospital Albert Einstein na noite da quinta-feira, dia 22 de agosto, após sofrer uuma arritmiacardíaca durante o jogo entre São Paulo e Nacional-URU, pela Libertadores.

Izquierdo foi rapidamente atendido pela equipe médica no MorumBIS e foi conduzido prontamente ao hospital.

Segundo o comunicado, o atleta de 27 anos deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado.

Desde então, Izquierdo permaneceu no CTI do Albert Einstein, sedado e em ventilação mecânica e sob cuidados neurológicos.

No domingo, dia 25 de agosto, o hospital divulgou que o jogador uruguaio teve piora em seu estado de saúde, citando uma “progressão do comprometimento cerebral” e “aumento de pressão intracraniana”.

Ele faleceu na noite da última terça-feira e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou a causa da morte em um boletim médico: morte encefálica.

